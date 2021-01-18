Алматы. 18 января. КазТАГ – Известный российский оппозиционный лидер и антикоррупционный расследователь Алексей Навальный задержан силовиками в прямом эфире на паспортном контроле в аэропорту Москвы, передает корреспондент агентства.

За задержанием Навального при прохождении им паспортного контроля в аэропорту «Шереметьево» в одном лишь эфире телеканала «Дождь» наблюдали порядка полумиллиона человек, также происходящее «стримили» и пользователи социальных сетей, которые находились в это время рядом. Политик должен был приземлиться в аэропорту «Внуково», однако самолет с Навальным перенаправили в «Шереметьево» под предлогом того, что на взлетно-посадочной полосе якобы сломалась снегоуборочная техника. Оппозиционный лидер был задержан вопреки аргументам адвоката Ольги Михайлова, которая по закону имела право сопровождать его – более того, у нее остались документы политика.

Сам Навальный ранее в аэропорту заявил о том, что не боится задержания, подчеркнув, что его пытаются привлечь к ответственности по делу, по которому Европейский суд по правам человека давно занял его сторону.

Параллельно в аэропорту «Внуково» продолжаются задержание многочисленных сторонников Навального. В Москве перекрыто движение по улицам, которые ведут к аэропортам «Внуково» и «Шереметьево».

Напомним, 20 августа 2020 года Навальный был госпитализирован с отравлением после экстренной посадки самолета, которым он возвращался в Москву из Томска.

Юлия Навальная – супруга Навального потребовала от президента России Владимира Путина разрешить перевезти мужа в Германию.

24 августа стало известно, что Навальный был отравлен веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы.

2 сентября власти Германии заявили о том, что Навального отравили боевым веществом группы «Новичок», который стал известен еще в 2018 году после отравления экс-сотрудника главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил России Сергея Скрипаля и его дочь Юлии Скрипаль.

7 сентября Навальный вышел из комы.

К концу 2020 года были опубликованы результаты расследования группы международных журналистов, из которых следует, что отравлением политика, которого большинство экспертов считает главным оппонентом Путина, занималась специально сформированная группа ФСБ. Российские власти не смогли внятно опровергнуть выводы журналистов.