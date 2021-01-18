Почти Т4 млрд из Т5,5 млрд на строительство ковидной «инфекционки» украли в Алматы

Алматы. 18 января. КазТАГ – Почти Т4 млрд из Т5,5 млрд, выделенных на строительство модульной инфекционной больницы для лечения от COVID-19 украли в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Подверждаем задержание руководителя управления (комфортной городской среды Алматы Сапара Нурашева – КазТАГ)», — сообщили редакции МИА КазТАГ в антикоррупционной службе в понедельник.

Согласно информации Telegram-канала «Чиновник», досудебное расследование по части 4 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК начато в отношении Нурашева и директора ТОО «Bi-Industrial», которые, как уточняется, «в апреле 2020 года совершили хищение бюджетных средств в сумме Т3,9 млрд из выделенных Т5,5 млрд на строительство модульной инфекционной больницы на 280 коек-мест для усиления мер по снижению распространения коронавирусной инфекций в Алматы».

«Ущерб подтвержден в ходе аудиторской проверки», — сказано в сообщении Telegram-канала.

Напомним, 3 апреля в правительстве Казахстана сообщили, что по предложению министерства здравоохранения принято решение о строительстве трех инфекционных больниц из быстровозводимых конструкций в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Выяснилось, что возведением объектов займется компания BI Group, а стоимость строительства оценивается в Т14,8 млрд – позже стало известно, что стоимость может вырасти до Т18 млрд. Возведение больниц сопровождалось многочисленными нарушениями и вызвало широкое возмущение общественности. В частности, казахстанцев возмутили размеры затрат, отсутствие ПСД, а также то, что строительство медучреждения в Алматы ведется на территории уникального памятника раннего железного века без соответствующего согласования с археологами. Кроме того, казахстанцев возмутило то, что договор по больнице в Алматы заключили с BI-Industrial уже после появления сообщения, что это территория курганов. Отдельно на нарушения, которые могут негативно отразиться на памятниках, указали историк Нурлан Атыгаев, археолог Мирас Нурмухамбетов, историк Зайнулла Самашев, а также депутаты сената. В самой компании BI Group признали допущенные нарушения, но возложили ответственность на власти.

30 ноября ряд блогеров и журналистов сообщил о том, что пациентов инфекционной больницы на 280 мест в Алматы, построенной компанией BI Group за Т5,5 млрд, перевозят в другое медучреждение из-за серьезных проблем с отоплением. Отмечалось, что здание не выдержало первых же холодов. По официальной версии чиновников, причина переезда – открытие 30 ноября нового филиала ГКП на ПХВ «Городская клиническая инфекционная больница имени И. Жекеновой» по улице Дегдара, 10/2 в Турксибском районе, а новую больницу от BI Group было решено поставить «в резерв».