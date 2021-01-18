«Заболеваемость продолжает расти. Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 января». «Токаев и «Адал»: ненаписанный сценарий будущего». «Депутат-неказах становится в Казахстане вымирающим видом». «Министерство дивных дел»

Сетевой Казахстан 18 января 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Заболеваемость продолжает расти. Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 января» — Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 18 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz. За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1003 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

«Карантинные меры ужесточили в Нур-Султане» — Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат БЕЙСЕНОВА подписала постановление об усилении ограничительных и карантинных мер в столице.

IA — CENTR . RU . «Работа над ошибками: Президент Казахстана выступил перед обновленным парламентом» — На открытии первой сессии Парламента Республики Казахстан VII созыва 15 января 2021 г. президент Казахстана конкретизировал ряд вопросов, которые озвучил ранее в своем послании в сентябре 2020 г.. Что стоит за каждым из тезисов, озвученных президентом, и в чем подоплека происходящих процессов? Разбирался Вячеслав Щекунских.

«К чему Токаев готовит казахстанцев? Разбор тезисов президента» — 15 января президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил с обращением к новому составу мажилиса. Какие тезисы обозначил перед парламентариями Токаев и как посыл президента трактовать – в продолжении разбора Вячеслава Щекунских.

FORBES . KZ . «Токаев поручил упростить Налоговый кодекс. Какие нормы мешают бизнесу?» — Президент поручил провести ревизию Налогового кодекса. Как, по мнению экспертов, следует это сделать, чтобы придать стимул конкуренции и деловой активности.

AZATTYQ . ORG . ««Вернувшаяся» Дарига Назарбаева, «слабые позиции» Токаева, «цирк» партии власти» — Зарубежные СМИ, написавшие на уходящей неделе о выборах в Казахстане, попытались дать прогнозы политического будущего страны. Эксперты полагают, что бывший президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ, который хочет, чтобы «ни один президент после него не был таким могущественным, как он сам», скорее всего, пойдет на изменения установившегося конституционного порядка. Некоторые СМИ считают, что возвращение Дариги НАЗАРБАЕВОЙ в парламент — это признак «слабости позиций Токаева».

KAZVEDOMOSTI . KZ . Алтай КАРПЫКОВ – «Токаев и «Адал»: ненаписанный сценарий будущего» — Почему из двух вариантов политической конфигурации на минувших выборах в Мажилис, был выбран третий – самый худший и опасный. Последние выборы в Мажилис и маслихаты, окончившиеся не пропуском в нижнюю палату Парламента и все представительные органы власти в регионах новых прогрессивных и достаточно лояльных политических сил заложили мину замедленного действия под настоящее и будущее Казахстана. Можно спорить о количестве взрывчатки в этом предмете, но сама его взрывоопасность никаких сомнений не вызывает.

QMONITOR . KZ . «Кто виноват в том, что происходит с нами, и что делать?» — Советская система этических ценностей канула в прошлое, а новую мы так и не создали. Возникший вакуум стала заполнять религия, причем не всегда традиционная. Мы решили пристальнее взглянуть на проблему и попытаться найти ответы на вопросы: кто виноват и что делать? На них отвечает преподаватель, журналист, эксперт по религиозным вопросам Арман КУДАБАЙ.

«Депутат-неказах становится в Казахстане вымирающим видом» — К тому, что в органах исполнительной власти и в правоохранительных структурах нашей страны остались лишь единицы «нетитульных», мы уже давно привыкли. А вот в парламенте и в маслихатах до сих пор их присутствие было более заметным. Однако, похоже, все идет тому, что уже совсем скоро и оно станет минимальным. Во всяком случае, на такой вывод наталкивает знакомство со списками новоизбранных депутатов.

«Футбол по-казахски. Какой был толк от перехода из Азии в Европу?» — Скоро будет уже двадцать лет, как казахстанский футбол перешел из Азии в Европу. Этот шаг по сей день расценивается многими как едва ли не главное его достижение за все годы независимости. Однако сегодня впору задаться вопросом: стал ли наш «ногомяч» европейским не только по прописке, но и по сути? И ответ на него, скорее всего, будет отрицательным.

LITER . KZ . «Почему Казахстану выгоднее дружить с Китаем, чем наоборот. И так ли это страшно» — Вместе будет лучше – так высказался о казахстанско-китайских отношениях посол КНР в РК. Статью Чжана СЯО разместили на своих ресурсах некоторые казахстанские сайты. Если коротко, то в ней говорится о разного рода достижениях в сотрудничестве между двумя азиатскими странами, а резюмировал все это автор тем, что постпандемийное восстановление экономики Китая будет полезным и народу Казахстана. Как все это можно понимать? Разобраться помогли эксперты, с которыми поговорил корреспондент.

EXPRESS — K . KZ . «На фоне острого кризиса в США Вашингтон предлагает странам Центральной Азии неожиданный проект» — Недавно стало известно, что США, Казахстан и Узбекистан запускают новый проект – Центральноазиатское инвестиционное партнерство. Американская финансовая корпорация международного развития DFC, МФЦ «Астана» и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана намерены за пять лет привлечь не менее 1 млрд долларов в проекты частного бизнеса. Инвестпартнерство – достаточно редкий формат взаимодействия на постсоветском пространстве. Как и в каких сферах оно может работать в этом случае?

Асия БАЙГОЖИНА – «Министерство дивных дел» — То, как работает сегодня наше Министерство культуры, у большинства тех, кто трудится в этой сфере, вызывает совершенно некультурную реакцию. Хотя функции МКИОС совершенно определенные – оно осуществляет государственную политику в сфере культуры и спорта. В чем заключается эта политика? А между тем задачи министерства документально определены постановлением правительства. Там свыше двухсот функций и абсолютное большинство их связано с разработкой и утверждением нормативов, правил, форм, а также с учетом, контролем, организацией и координацией. Но поскольку МКИОС вместо нормативно-правового регулирования деятельности в сфере культуры занимается большей частью пропагандистскими акциями, возникают нешуточные проблемы, которые оборачиваются скандалами.

SPIK . KZ . «Почему казахстанцы бегут из сел в города» — В Казахстане ежегодно усиливается внутренняя миграция из сельской местности в города. Участники заседания экспертного клуба «Мир Евразии» сошлись во мнении, что это вполне объективный процесс, который характерен не только для нашей страны. Но урбанизация несет в себе и ряд проблем. Особенно когда начинает идти слишком быстро. А это происходит в случае резкого упадка села. Чего тоже допускать нельзя.

365 INFO . KZ . «Контроль и деньги: секреты новых поправок в закон об адвокатуре» — Сегодня, 18 января, Парламент рассмотрит законопроект, который может в принципе изменить работу юристов по всей стране. Эксперты уверены — не в лучшую сторону. Но заплатят за это простые казахстанцы. 30 декабря Мажилис перед роспуском принял закон с подвохом — поправки в закон об адвокатской деятельности и юридической помощи. Вкратце смысл поправок таков: собрать всех (!) юристов страны в одну организацию и заставить платить членские взносы от 1 МРП и выше.

MATRITCA . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ – «Мне свободные дети важнее, чем удобные» — У нас принято воспитывать ребенка через угрозу, давление, подчинение. И когда такой ребенок становится взрослым, у него совершенно исчезает любое желание и умение высказывать свое мнение. И мы получаем поколение очень удобных людей, которые думать и отстаивать свою точку зрения не привыкли. Они привыкли слушать и мотать головой. Они до того боятся собственного мнения, что даже в соцсетях высказывают его только оглядкой и анонимно.

TIME . KZ . «Универ благородных девиц» — В начале этой недели наше издание опубликовало результаты проверки, проведенной Минобром в Казахском национальном женском педагогическом университете (КазженПУ). По данным аудита, в вузе обнаружились многочисленные нарушения, в том числе и финансовые, на общую сумму свыше 700 миллионов тенге. Кроме того, на территории университета оказались незаконные постройки, а бассейн, центр красоты и гостиница использовались в коммерческих целях. Но самое главное, акционерное общество лишилось участка земли площадью 9 га! После выхода статьи первый руководитель КазженПУ Гаухар АЛДАМБЕРГЕНОВА пригласила нашего корреспондента, чтобы рассказать, почему она не согласна с результатами министерской проверки.

«Дремучая смесь» — Карагандинские фискалы потерпели очередное фиаско в судебном противостоянии с предпринимателями. Серия наших публикаций о нападках налоговиков на карагандинские фирмы “ГлобалСпецТорг” и “ЦентрОптСнаб”, похоже, подошла к финалу — приятному для бизнесменов, но досадному для налоговиков. Юристы департамента госдоходов так и не смогли представить Карагандинскому областному суду доказательств законности своих требований. Апелляционная коллегия отметила, что вместо них фискалы принесли Фемиде смесь взаимоисключающих юридических понятий и непоследовательных правовых суждений.

DIALOG . KZ . «Как найти баланс между свободой слова и защитой чести?» — Вопрос, вынесенный в заголовок, сегодня становится самым актуальным в наши дни. Распространение социальных сетей, применение новых компьютерных технологий позволяют каждому человеку выносить во Всемирную паутину собственное представление о процессах, происходящих вокруг, и о людях. Зачастую эти представления сопровождаются негативными эпитетами в адрес конкретных людей и не имеют ничего общего с реальностью. Как бороться с этим и что можно предпринять, чтобы не допускать таких выражений? Об этом – разговор с юристом общественного фонда «Ар-Бедел» Надеждой ЯНЧУК.

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