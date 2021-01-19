Asiamoney признала Halyk Bank лучшим корпоративным и инвестбанком Казахстана 2020 года

Алматы. 19 января. КазТАГ – По результатам ежегодного отбора в категории BestBank Awards forKazakhstan эксперты международного финансового издания Asiamoney признали HalykBank (АО «Народный Банк Казахстана») победителем в номинации «Лучший корпоративный и инвестиционный банк Казахстана 2020 года» (BestCorporateand Investment Bank – Kazakhstan 2020).

«Несмотря на сложный год, Asiamoney была впечатлена тем, насколько быстро азиатские банки смогли преодолеть кризис COVID-19. Наша редакционная группа тщательно изучила каждый рынок, пообщавшись практически со всеми ведущими финансовыми учреждениями, работающими в регионе в 2020 году», — сказал исполнительный редактор Asiamoney Алекс Панг.

По мнению издания, HalykBank развивает свой бизнес в нескольких сферах, от розничных банковских услуг и малого и среднего бизнеса до страхования и управления активами, является признанным лидером в различных секторах финансового рынка страны. Это не только крупнейший банк Центральной Азии по размеру активов, он также лидер по депозитам, чистым кредитам и чистой прибыли. Банк превосходит своих конкурентов в инвестиционном и корпоративном бизнесе.

Кроме того, вопреки влиянию кризиса COVID-19 на рост производства и промышленности и сдерживающий эффект на корпоративные заимствования под новые проекты валовый объем кредитов Банка корпоративным клиентам вырос до Т2,64 трлн ($6,1 млрд) к 1 октября 2020 года с Т2,36 трлн годом ранее. При этом корпоративная клиентская база Банка охватывает компании, работающие в сфере услуг, торговли, нефти и газа, а также телекоммуникаций, и включает в себя крупные корпорации, национальные и международные компании.

«В достаточно сложный для международного и отечественного рынков капитала финансовый год HalykBank поддержал своих корпоративных клиентов, при этом увеличил свой кредитный портфель в ключевых отраслях экономики. В условиях пандемии COVID-19 Банк продолжил активное развитие бизнеса, предложив своим клиентам и партнерам комфортные цифровые онлайн-сервисы, продукты и услуги. Это позитивный тренд с учетом того, что корпоративный банковский бизнес считается барометром здоровья финансовой системы в Казахстане», — прокомментировала председатель правления HalykBank Умут Шаяхметова.

Эксперты издания также отметили, что под руководством Банка инвестиционно-банковское подразделение HalykBank – АО «HalykFinance» также заняло лидирующую позицию на рынке среди казахстанских инвестиционных банков, несмотря на перенос на более поздние сроки ряда сделок на казахстанском и международном рынках капитала вследствие пандемии COVID-19.

Так, в 2020 годуHalykFinance выступил в роли совместного организатора по таким знаковым сделкам, как выпуск еврооблигаций АО «Банк Развития Казахстана», деноминированных в тенге и выпуск еврооблигаций АО «НК «КазМунайГаз», которые были размещены по рекордно низкой ставке доходности для КМГ в рамках комплексной сделки по управлению обязательствами. Кроме того, в июне 2020 года HalykFinance выступил в качестве совместного координатора и совместного букраннера предложения акций и глобальных депозитарных расписок АО «НАК «Казатомпром» на площадке AstanaInternationalExchange. Данной сделкой АО «ФНБ «Самрук-Казына» завершил продажу 25% пакета акций АО «НАК «Казатомпром», проведенную в рамках программы приватизации в три этапа, начиная с 2018 года.

Решение о присуждении премии Asiamoney принимали авторитетные финансовые аналитики во главе с редактором Asiamoney, на основании глубоко анализа деятельности финансовых организаций и материалов исследований локальных рынков капитала.

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Asiamoney деловое финансовое издание, основанное в 1989 году и входящее в группу EuromoneyInstitutionalInvestor PLC. В журнале публикуются тренды и анализы финансовой индустрии Азии. Публикации Asiamoney широко издаются и привлекают особое внимание инвестиционных кругов и руководителей известных финансовых институтов не только региона, но и всего мира. Редакция журнала базируется в Гонконге.

HalykBank (Народный Банк Казахстана) – ведущая финансовая группа в Казахстане, оперирующая в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. Банк имеет листинг на Казахстанской Фондовой Бирже с 1998 года, на Лондонской Фондовой Бирже с 2006 года и на AstanaInternationalExchange с октября 2019 года. Имея активы в размере Т9,999.1 млрд на 30 сентября 2020 года, Банк является ведущей кредитной организацией в Казахстане. Банк имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть – 613 филиалов и отделений по стране. Банк также оперирует в Грузии, Кыргызстане, России, Таджикистане и Узбекистане.