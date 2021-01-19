Продукты в декабре дорожали быстрее из-за снижения внутреннего предложения – Нацбанк РК

Нур-Султан. 15 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Цены на продукты в декабре росли быстрее из-за снижения внутреннего предложения, заявил Национальный банк Казахстана.

«Годовая инфляция в Казахстане в декабре 2020 года составила 7,5%. Основной вклад в рост цен внесло удорожание продовольственных товаров. Рост цен на продукты питания продолжил ускорение, обусловленное снижением внутреннего предложения на отдельных рынках продуктов питания, а также продолжением роста мировых цен на продовольствие», — заявили в Нацбанке во вторник.

Согласно информации, в декабре годовая продовольственная инфляция ускорилась до 11,3%. Резкий рост цен обусловлен удорожанием растительного масла, сахара, овощей и яиц. При этом на растительное масло и сахар цены росли медленней. В целом медленно росли цены на хлебобулочные изделия и крупы, мясную продукцию.

Непродовольственная инфляция замедлилась в декабре до 5,5% за счет замедления темпов роста цен на одежду и обувь при снижении реальных доходов населения. Но рост цен на товары личной гигиены, медикаменты, холодильники, стиральные машины, пылесосы и другую продукцию ускорился.

Основной вклад в ускорение цен на платные услуги был обеспечен ценами в общепите, гостиницах, химчистке, ремонте одежды и стоимостью услуг по личному уходу.