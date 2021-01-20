Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – Бибихан Серикова. В настоящее время 25 казахстанцев отбывают наказание в тюрьмах Южной Кореи и еще 26 ждут вердикта суда, сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов.

«В настоящее время в Корее отбывают наказание 25 казахстанцев. И один гражданин Кореи отбывает наказание в Казахстане», — сказал Ахметжанов на заседании мажилиса в среду.

По словам замгенпрокурора, эти осужденные могут вернуться в Казахстан и продолжить отбывание наказания на родине.

«После ратификации данного договора («О передаче осужденных лиц между Республикой Казахстан и Республикой Корея» – КазТАГ) наше посольство будет проводить работу по этим осужденным лицам. Они проведут разъяснительную работу, что есть такая возможность вернуться в страну», — добавил он.

Но для этого, в первую очередь, требуется их согласие на возвращение.

«Если не будет согласия, то не будем рассматривать в суде. То есть, предварительного рассмотрения не будет», — пояснил Ахметжанов.

Он также отметил, что на данный момент другие 26 казахстанских граждан в Южной Корее привлекаются к ответственности, но по ним еще решения нет.