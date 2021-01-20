Алматы. 20 января. КазТАГ – Лидер американской Демократической партии Джозеф Байден принес присягу на посту 46-го президента США и официально вступил в должность, передает корреспондент агентства.

Церемония приведения Байдена к присяге состоялась в рамках инаугурации в Вашингтоне в среду.

Также присягу принесла 49-й вице-президент США Камала Харрис.

45-й президент США Дональд Трамп в торжественных мероприятиях участия не принял.

Напомним, 3 ноября 2020 года кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал необходимые голоса выборщиков и выиграл президентские выборы в США. Он станет 46-м президентом Соединенных Штатов. 45-й президент – представитель Республиканской партии Дональд Трамп не смог переизбраться на второй срок.

6 января после выступления Трампа на митинге в Вашингтоне, на котором он утверждал, что у него якобы «украли» победу, его сторонники ворвались в Капитолий. После начала беспорядков действующий президент призвал «трампистов» разойтись по домам, однако продолжал утверждать о незаконности итогов выборов. К моменту, когда участники беспорядков ворвались в Капитолий и устроили погромы, законодатели успели эвакуироваться и спасти от уничтожения бюллетени с голосами выборщиков, которые стали определяющими на прошедших выборах. В итоге спецназ вытеснил протестующих из Капитолия и утверждение итогов выборов возобновилось. В результате беспорядков погибли четыре человека, десятки пострадали, в их числе – полицейские. В Вашингтоне до инаугурации Джо Байдена действует режим чрезвычайной ситуации. 7 января конгресс США на совместном заседании обеих палат после снятия всех возражений сертифицировал победу Байдена на президентских выборах, тем самым завершив последние формальности перед инаугурацией лидера демократов 20 января.

В настоящий момент Трамп вовлечен в процедуру импичмента – она стал первым президентом в истории США, которому импичмент объявлен дважды.