Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на четверг в Шымкенте и семи областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«21 января в Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. В Шымкенте 21 января днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане 21 января ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. 22 января в Туркестанской области местами ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, в горных перевалах 30 метров в секунду и более. Местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), метель, туман, гололед», — говорится в распространенном в среду штормовом предупреждении.

В Акмолинской области в четверг местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ночью 21 января ожидаются низовая метель, ветер юго-западный порывы 15 метров в секунду.

«21 января в Кызылординской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер северо-восточный, северный местами 15-20 метров в секунду. В Кызылорде 21 января ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер северо-восточный, северный днем порывы 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

В Восточно-Казахстанской области в четверг местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный, местами 15-20 метров в секунду. 22-23 января в ВКО местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), метель, туман, гололед. Днем 22, ночью 23 января ветер северо-западный с переходом на юго-западный 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более.

«21-22 января в Карагандинской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), метель, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду, 22 января временами 30 метров в секунду и более», — добавили в «Казгидромете».

21-24 января в Жамбылской области местами ожидаются туман, 21 января гололед. 24 января местами ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный 15-20 метров в секунду, ночью и утром 24 января порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе 21-24 января временами ожидаются туман, 22-23 января гололед. 22, 23 ночью и утром 24 января ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

«21 января в Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 21 января ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — предупредили синоптики.