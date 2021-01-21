Абдрахимов сменил Бисакаева на посту вице-министра культуры и спорта Казахстана

Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Сменился вице-министр культуры и спорта Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением правительства РК Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК», — говорится в сообщении в четверг.

Абдрахимов с сентября 2019 года был советником премьера, до этого с июня 2018 года по июль 2019 года занимал пост акима Шымкента, а еще раньше – с октября 2017 года по июнь 2018 года был секретарем партии Nur Otan.

Незадолго до снятия с должности акима Шымкента Абдрахимов опубликовал на своей странице в Instagram ролик, в котором он, гуляя по улицам Лондона, назвал этот город «столицей мира», заявив, что казахстанцы должны жить и работать в Казахстане, а путешествовать по всему миру. Многие казахстанцы раскритиковали заявление чиновника, отмечая, что многие жители Казахстана не могут себе позволить путешествовать по миру, даже если будут работать ради этого всю свою жизнь. Также в социальных сетях распространилась фотография, на которой женщина европейской внешности лежит в купальнике на борту яхты рядом с человеком, похожим на Абдрахимова, а в подписи к фотографии называет этого мужчину «мужем».

Позже, комментируя увольнение акима третьего по важности города страны, руководитель АП РК Крымбек Кушербаев заявил, что Абдрахимов «получал поддержку и доверие руководства нашей страны», но, «к сожалению, он недостаточно осознал это». Поведение экс-акима Шымкента глава АП назвал в противоречащим «установке главы государства» и в целом подрывающим «авторитет власти», добавив, что «на сегодня кредит политического доверия, оказанный Абдрахимову, исчерпан».

«Постановлением правительства РК Бисакаев Уркен Сериккалиевич освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК согласно поданному заявлению», — сообщили также в правительстве.

Бисакаев занимал указанный пост с сентября 2019 года.