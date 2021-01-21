Глава МИД России Сергей Лавров награжден казахстанским орденом «Барыс» І степени

Алматы. 21 января. КазТАГ – Министр иностранных дел России Сергей Лавров награжден казахстанским орденом «Барыс» І степени, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

«21 января на традиционной ежегодной встрече в МИД РФ чрезвычайных и полномочных послов стран СНГ по поручению руководства Республики Казахстан посол Ермек Кошербаев вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову государственную награду РК орден «Барыс» І степени. Награждение высокой государственной наградой Лаврова является признанием его весомого вклада в развитие многогранного сотрудничества и стратегического партнерства между Казахстаном и Россией», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Напомним, сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Достык» II степени посла Российской Федерации в Казахстане Алексея Бородавкина.