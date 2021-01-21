Нужно принять во внимание все мнения по закону о борьбе с домашним насилием – Токаев

Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Нужно принять во внимание все мнения по закону о борьбе с домашним насилием, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Законопроект «О борьбе с домашним насилием» активно обсуждается в обществе. Это уместно. Необходимо широко обсуждать актуальные вопросы. Следует внимательно изучить его нормы и принять во внимание все мнения. Наша главная задача – защищать права женщин и детей», — написал Токаев на своей странице в Twitter в четверг.

Отметим, что на протяжении последних нескольких дней в Нур-Султане, Алматы и ряде других городов Казахстана проходят акции против закона «О противодействии семейно-бытовому насилию». Так, на акции столице многодетные матери указали на то, что по новому закону родители должны создать для ребенка все условия, включая экономическую составляющую. По словам матерей, такие требования несовместимы с реальностью.

«Как государство может говорить «о недопущении экономического насилия» тем, кто получает минимальную заработную плату – Т42 500», — возмутились женщины.

На фоне участившихся протестов председатель комитета по социально-культурному развитию мажилиса Джамиля Нурманбетова выразила мнение, что закон «О противодействии семейно-бытовому насилию» можно отозвать в парламент.