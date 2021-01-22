Экс-глава Национального научного онкоцентра стал вице-министром здравоохранения Казахстана

Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Назначен вице-министр здравоохранения Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением Правительства РК Буркитбаев Жандос Конысович назначен на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан», — говорится в сообщении в пятницу.

Буркитбаев с января 2019 года был председателем правления ТОО «Национальный научный онкологический центр», до этого в период с 2011 по 2019 годы возглавлял Научно-производственный центр трансфузиологии, а еще раньше – с 2008 года руководил ГККП на ПХВ «Центр крови» в Нур-Султане.