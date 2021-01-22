Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Осадки ожидаются в пятницу во всех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Погоду Казахстана будет определять Южный циклон, с которым на большей части республики ожидается снег, в центре и востоке местами сильный снег, на юге, юго-востоке – осадки, местами сильные (дождь, снег). Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, в отдельных районах на востоке, юге и юго-востоке республики очень сильный ветер 30 метров в секунду и более», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный, западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -25-27, днем -19-21.

В Алматы облачно, днем осадки (дождь, снег). Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем +1+3, с дальнейшим понижением.

В Шымкенте облачно, снег, утром и днем сильный. Утром и днем метель Ветер юго-западный 15-20, порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем -3-5.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, в отдельных районах 30 метров в секунду и более. Днем -1-6, ночью -3-8.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, в отдельных районах 30 метров в секунду и более. Днем 0-5 (на севере -12), ночью 0-5 (на севере -13-18).

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более. Днем и ночью -3-8.

В Карагандинской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем и ночью -12-17 (на востоке -7).

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем 0+5, ночью -3+2.

В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, туман местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -17-22, ночью -23-28.

В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман. Днем -13-18 (на севере -21), ночью -23-28 (на севере -32).

В Кызылординской области местами ожидаются низовая метель, туман, днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -3-8 (ночью -11), на севере -15-20 (на юге -12).

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем -17-22, ночью -25-30.

В Павлодарской области местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду с низовой метелью. Днем -15-20, ночью -18-23 (на западе -26, на юге -13).

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем -9-14 (на юге -6), ночью -20-25 (на юге -17).

В Атырауской области местами ожидается туман, днем местами ожидается гололед. Днем -1-6 (на севере -9), ночью -13-18 (на севере -21).

В Мангистауской области местами небольшой снег. Днем 0+5 (на севере -5), ночью -5-10 (на севере -13-18).

В Актюбинской области днем местами снег, ночью местами небольшой снег. Днем -11-16 (на юге -8), ночью -20-25.

«В ближайшие сутки на большинстве рек республики будут наблюдаться колебания водности, на отдельных реках юго-востока будут наблюдаться дальнейшие ослабления ледовых явлений. На реках Туркестанской области ожидаются подъемы уровней воды в связи с прогнозом осадков, местами сильных», — предупредили синоптики.