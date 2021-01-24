Власти Пакистана разрешили экстренное использование российской вакцины от коронавируса

Алматы. 24 января. КазТАГ – Власти Пакистана дали разрешение на экстренное использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщает «РБК».

«На встрече, проведенной регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана (Drap), еще одна вакцина получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях — это препарат, разработанный при поддержке Российского фонда прямых инвестиций», — написала газета Dawn со ссылкой на представителя правительства страны.

Отмечается, что импортировать и распространять российскую вакцину в Пакистане станет местная фармацевтическая компания AGP.