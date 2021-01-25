Алматы вошел в «красную» зону по эпидситуации с коронавирусом

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Алматы. 25 января. КазТАГ – Алматы вошел в «красную» зону по эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией (КВИ), передает корреспондент агентства.

Согласно представленной в понедельник матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, в «красной» зоне, в которой предусматривается введение строгих ограничительных мер, находятся Нур-Султан, Алматы, а также Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Западно-Казахстанская и Атырауская области.

В «желтой» зоне, в которой предусмотрено сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением, находятся Карагандинская и Алматинская области.

Все остальные области находятся «зеленой» зоне, где ситуация оценивается как стабильная, с возможностью ослабления ограничительных мер.

Казахстан сам находится в «красной» зоне.

 

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