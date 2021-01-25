Бастующие нефтяники панамско-китайской «КМК Мунай» обратились к Токаеву

Актобе. 25 января. КазТАГ – Бастующие нефтяники АО «КМК Мунай» обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает корреспондент агентства.

«Мы простые рабочие компании «КМК Мунай», расположенной в Темирском районе Актюбинской области. Причина нашего обращения к вам – мы просим повысить нашу заработную плату, которую мы зарабатываем честным трудом, на 100%. 12 января мы обращались к руководителям «КМК Мунай» и области с просьбой повышения зарплат, но они не хотят выполнять наши требования», — заявили рабочие в видеобращении, которое в понедельник распространяется в социальных сетях.

По мнению рабочих, у компании есть возможность поднять зарплаты.

«Наша компания – одна из ведущих компаний Актюбинской области. Мы каждый год перевыполняем планы производства нефти, однако зарплаты рабочих по сравнению с другими нефтяными компаниями очень низкие. Сейчас в период пандемии цены на продукты возросли многократно, наших зарплат не хватает ни на покрытие кредитов, ни на продукты. Как вы знаете, нефтяники Актюбинской области получают самые низкие зарплаты – они ниже, чем у врачей, учителей и пенсионеров. Просим решить этот вопрос. Мы решили не выходить на работу с 25 января. Все наши требования законны. Уважаемый президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич! Мы просим решить наш коллективный вопрос и направить проверку в нашу компанию», — попросили рабочие.

Владельцами 100% акций АО «КМК Мунай (по 50%) являются зарегистрированная в Панаме Yukon Energy Holding S.A. и китайское АО «СНПС-Актобемунайгаз».