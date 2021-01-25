Нур-Султан. 25 января. КазТАГ – Бибихан Серикова. Полиция назвала основные причины смертности на казахстанских дорогах, передает корреспондент агентства.

«Как показывает анализ, основной причиной смертности на дорогах является три вида дорожно-транспортных происшествий (ДТП), которые определяют в целом динамику, именно показатели аварийности по стране: это наезды на пешеходов, опрокидывание транспортных средств и встречные лобовые столкновения. Смертность от этих трех ДТП составляет 64% от всей смертности на дорогах», — сказал заместитель председателя комитета административной полиции министерства внутренних дел Серик Тусупов на брифинге в понедельник.

Основной причиной ДТП на дорогах он назвал нарушение скоростного режима.

«Что касается причин, основными причинами по-прежнему являются нарушения скоростного режима. Так, из-за нарушения скоростного режима в черте населенного пункта происходит каждая пятое ДТП в стране. Это 2783 происшествий, в которых 397 человек погибли и 3508 получили ранения в 2020 году», — добавил Тусупов.