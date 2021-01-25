Самыми большие риски в 2021 году представляют инфекции и экстремальная погода

Алматы. 25 января. КазТАГ – Самые большие риски в 2021 году представляют инфекции и экстремальная погода, сообщает Всемирный экономический форум (ВЭФ).

«Самое большое отличие в прогнозе рисков на 2020 и 2021 год связано с пандемией коронавируса COVID-19. Риск, связанный с инфекционными заболеваниями, сейчас занимает первое место, а в 2020 году он находился 10 месте», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что последствия пандемии угрожают свести на нет годы прогресса в сокращении глобальной бедности и неравенства, повредить социальной сплоченности и глобальному сотрудничеству.

«Пандемия не только привела к массовой гибели людей, но и сдерживает экономическое развитие в некоторых беднейших странах мира, усиливая неравенство по всему миру. В то же время есть опасения, что борьба с пандемией отвлекает ресурсы от других серьезных проблем со здоровьем, включая срыв программ вакцинации против кори. Но, несмотря на неизбежные последствия COVID-19, именно вопросы, связанные с климатом, составляют основную часть списка рисков этого года и представляют реальную угрозу человечеству», — отмечается в публикации.

Как сообщается, несмотря на сокращение выбросов углерода, вызванное локдаунами и нарушением международной торговли и пассажироперевозок, существуют опасения, что по мере того, как экономика начнет восстанавливаться, выбросы будут расти.

Наиболее вероятными рисками ВЭФ называет экстремальные погодные явления; провал мер по борьбе с изменением климата; ущерб окружающей среде от человеческой деятельности; инфекционные болезни; утрату биоразнообразия; концентрацию цифровой власти; цифровое неравенство; разрушение межгосударственных отношений; проблемы кибербезопасности и падение уровня жизни.

Рисками, которые могут нанести наибольший ущерб, ВЭФ считает инфекционные болезни; провал мер по борьбе с изменением климата; оружие массового уничтожения; утерю биоразнообразия; кризис природных ресурсов; ущерб окружающей среде от человеческой деятельности; падение уровня жизни; экстремальные погодные явления; долговой кризис; развал IT-инфраструктуры.