Несколько водохранилищ близ Алматы передают в управление частникам

Талдыкорган. 26 января. КазТАГ – Несколько водохранилищ в двух районах Алматинской области близ Алматы передают в доверительное управление, передает корреспондент агентства.

«Управление финансов Алматинской области проводит тендер по передаче объектов водохозяйственного сооружения (водохранилища) в доверительное управление без права последующего выкупа», — говорится в информационном сообщении облуправления финансов.

Согласно документу, в доверительное управление готовятся передать каскадное русловое водохранилище «Саз Талгар 4» (сроком на 25 лет), каскадное русловое водохранилище «Кутентай 1» (сроком на 25 лет), каскадное русловое водохранилище «Кутентай 2» (сроком на 25 лет), каскадное русловое водохранилище «Саз Талгар 7» (сроком на 25 лет) в Талгарском районе, а также водохранилище «К-1» (сроком на 49 лет) в Илийском районе (район ГРЭС под Алматы). Примечательно, что «К-1» осуществляет водовыпуск в Малую Алматинку и магистральный канал «Кызыл-Ту».

Тендер запланирован на 8 февраля. Гарантийный взнос для участия установлен в размере Т100 млн, причем участвовать могут как юридические, так и физические лица.