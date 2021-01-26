Токаеву доложили о проблемах из-за монополии «Казахтелекома» и коммунальном рабстве

Нур-Султан. 26 января. КазТАГ – Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Серик Жумангарин доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о проблемах бизнеса из-за монополии АО «Казахтелеком» и коммунальном рабстве, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Компания «Казахтелеком» владеет кабельной канализацией и линиями ВОЛС (волоконно-оптическими линиями связи). Имеется вопрос как доступа в эту кабельную канализацию для прокладки кабелей, так и к линиям ВОЛС. Это существенно затрудняет развитие новых или масштабирование действующих, в основном цифровых видов бизнеса на практически 19 млн рынке Казахстана», — сказал Жумангарин, выступая с докладом на расширенном заседании правительства с участием Токаева во вторник.

Пример «Казахтелекома» он примел, говоря о двух важных задачах на 2020 год.

«Задача первая – это решение трех взаимосвязанных регуляторных барьеров развития конкуренции, которые являются следствием государственного влияния на экономику и тормозят системные реформы. Прежде всего, это вопросы наличия и доступа к «ключевой мощности». «Ключевая мощность» – это инфраструктура или средство, без доступа к которой конкуренты не могут предоставить свои услуги потребителям. Чаще всего она создана исторически за счет государства и ее дублирование нерационально», — отметил глава антимонопольного органа.

В качестве «положительного» примера он упомянул запуск на магистральной железнодорожной сети АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» (КТЖ) двух частных грузовых перевозчиков с начала 2020 года.

«Население нашей страны. Мы называем это «коммунальное рабство»: безальтернативно пользуемся услугами домофонных, лифтовых компаний, вывоза мусора, телевидения, связи и везде одна обслуживающая компания. Все это происходит на этапе строительства и выдачи техусловий, либо в результате недостатков цифровизации сферы ЖКХ», — добавил Жумангарин.

Много жалоб, по его словам, на доступ к подъездным путям, являющимся для бизнеса ключевым связующим звеном в логистике.

«К примеру, в результате приватизации появились: АО «Центр транспортного сервиса» – ему принадлежит большинство подъездных путей в стране. Много жалоб на требование платы за полную протяженность подъездного пути без учета фактического проезда, что приводит к удорожанию стоимости услуги подъездных путей. Другой пример – подъездной путь, которым владеет «Каскор-Транссервис», является единственной возможностью для грузооборота с портом Актау. Все это приводит к дополнительным издержкам бизнеса», — сказал руководитель АЗРК.

Следующим важным барьером он назвал искажение ценообразования.

«Статья 116 Предпринимательского кодекса подразумевает 14 видов ценового регулирования. Государственное ценообразование во многом объективно обосновано, но иногда сдерживает развитие инноваций, конкуренции. Зачастую, мы видим, что происходит эффект «подтягивания цен. Пример – дифференциация тарифов в сфере естественных монополий. Мы дифференцируем тарифы, чтобы поддержать социально уязвимые слои населения, но благодаря этому мы поддерживаем всех физических потребителей – и обеспеченных, и слабообеспеченных. Более того, огромная нагрузка идет на бизнес и на бюджет, разрушается инфраструктура», — доложил спикер.

По его мнению, основой изменения подходов могла бы стать цифровизация платежей посредством «социального кошелька», на который перечислялись бы «крашенные» деньги, которые можно тратить только на оплату коммунальных услуг для социально уязвимых слоев населения.

«Подобного рода практику можно было бы сделать, к примеру, на рынках социально-значимых продовольственных товаров. Мировой опыт для этого есть. Пример, рынок лекарственных средств. В 2019 году впервые были установлены предельные оптовые и розничные цены. К чему это привело. В среднем рост произошел в рознице на 53%, в опте на 36,5%», — отметил Жумангарин.

По словам председателя АЗРК, существенным барьером является избирательное покровительство или фаворитизм.

«Фаворитизм проявляется в трех видах. Это, прежде всего, меры господдержки, которые выражаются в субсидировании, налоговых льготах и так далее. В этой связи, необходимо выработать достаточно четкие и прозрачные правила и условия, чтобы не поддерживать на плаву нежизнеспособные компании, не искажать аллокативную эффективность конкуренции. Формой проявления фаворитизма также является нарушение принципа Effet utile конкуренции (полезное действие). Данный принцип ограничивает принятие антиконкурентных правовых актов, необоснованно наделяющих компании рыночной властью. Для реализации принципа в указе уже дано поручение о внедрении механизма оценки воздействия на конкуренцию принимаемых правовых актов. Кроме того, фаворитизм проявляется в создании различного рода единых операторов, частных монополий, назначение так называемых «чемпионов» посредством наделения исключительными или специальными правами. На сегодня только единых операторов насчитывается 53», — уточнил докладчик.

Он сообщил, что планируется разработать четкие и прозрачные подходы к их созданию такие же, как для госмонополий (конкурсный отбор, сменяемость, сроки присутствия, возмещение ущерба, прозрачность деятельности, в том числе сведения о доходах, конечных бенефициарах и так далее).

«Вторая важная задача – разгосударствление. Мы сокращаем виды деятельности, где присутствует государство. На сегодняшний день госпредприятиям разрешено 157 видов деятельности, АО, ТОО – 242. Но это не является панацеей. Зачастую, хотя его функциональность уменьшается, предприятие не уходит с рынка. Возможным вариантом ускоренного разгосударствления может стать приватизация на основе укрупненного секторального анализа (метод ускоренной приватизации) с учетом административно- территориальной специфики. Базовыми критериями для исключения госучастия при секторальном подходе можно определить долю МСБ, объем частных инвестиций в отрасль, оборот розничной торговли частных предпринимателей и так далее. К примеру, на уровне городов республиканского, областного и районного значения должны быть приватизированы стоматологии, охранные предприятия, транспортные службы, предприятия по благоустройству и так далее», — заключил Жумангарин.

Сам президент, затрагивая тему монополий, заявил о том, что «сегодня экономика страны страдает не только от чрезмерного присутствия государства, но и от неконкурентных действий частных монополистов».

«Где-то это созданные государством единые операторы, где-то – просто частные монополии», — сказал Токаев.

Он поручил АЗРК провести анализ целесообразности продолжения деятельности подобных структур и запретил создание операторов-монополистов до принятия соответствующего закона.