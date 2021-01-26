Три банка, помимо «Отбасы банк», стали операторами по использованию части пенсий на жилье

Нур-Султан. 26 января. КазТАГ – Три банка второго уровня (БВУ), помимо «Отбасы банк», стали операторами по использованию части пенсий на жилье, сообщает Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

«Взаимодействие между ЕНПФ и уполномоченными операторами осуществляется посредством электронного обмена информацией и на основе соответствующих соглашений о взаимодействии. В настоящее время ЕНПФ заключены соглашения о взаимодействии с АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», АО «Народный банк Казахстана», АО «AltynBank», АО «Банк ЦентрКредит», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

В фонде пояснили, что «соглашение определяет порядок информационного взаимодействия и обмена информацией между уполномоченным оператором и ЕНПФ по вопросам учета, перевода и возврата единовременных пенсионных выплат, а также обязанности и ответственность каждой из сторон соглашения, включая условия и обязательства по сохранению конфиденциальности информации». Интеграция информационных систем ЕНПФ и уполномоченных операторов, как отмечается, «осуществляется посредством интеграционного сервиса на веб-портале «электронного правительства».

«Законодательством предусмотрено, что для получения единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения вкладчики обращаются к уполномоченным операторам, определенным правительством Республики Казахстан, с заполнением электронных заявлений на интернет-ресурсе уполномоченного оператора. В своем заявлении вкладчик указывает цели использования единовременных пенсионных выплат и доступную сумму, направляемую на целевое использование. Уполномоченный оператор рассматривает и принимает решения об одобрении заявлений вкладчиков, взаимодействует с ЕНПФ по переводу единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ на специальные счета вкладчиков, открытые у уполномоченного оператора, осуществляет мониторинг за целевым использованием единовременных пенсионных выплат», — сказано в сообщении.