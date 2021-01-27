Павлодар. 27 января. КазТАГ — К пожизненному тюремному заключению приговорен педофил в Павлодарской области, передает КазТАГ.

«Рассмотрено уголовное дело по фактам неоднократного изнасилование малолетней, изнасилования и совершения действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, незаконное хранение оружия, наркотических средств — статьи 120 ч.3 п. 2, статьи 120 ч. 4, статьи 121 ч. 3 – 1 п. 1, статьи 120 ч. 3-1 п. 1, а также статьями 296 ч. 2,3 и 287 ч. 3 УК РК», — сообщил судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Кадырбек Сатабаев в среду.

Судом установлено, что мужчина 1968 года рождения с 24 марта 2016 года по 4 января 2020 года неоднократно совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних.

Во время обыска в его гараже обнаружено огнестрельное оружие — обрез, а по месту жительства – наркотики.

«Присяжные заседатели единогласно приняли решение о виновности Ж. по всем эпизодам, предъявленным обвинением, назначили ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать наказание Ж. назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности», — сообщил Сатабаев.

В местах лишения свободы приговоренный будет обязан пройти принудительное лечение от психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением канапиоидов.

Так как преступления в отношении несовершеннолетних мужчина совершал в течение длительного времени, суд назначил взыскание материального ущерба Т150 тыс. в пользу одной из сторон, а также по Т5 млн всем троим потерпевшим.

Приговор в законную силу не вступил.