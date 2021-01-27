Место не для стыдливых

Вот как надо правильно толковать послания президента

Вокруг клетчатой барахольной сумки взволнованная женская суета. Вынимают казахские скрепы — чапаны, кастюм-шалбары, бриллиантовые комплекты. На аксакалов нахлобучивают узорные колпаки, на старушек камзолы. Шум, хохот, давка у порога, поклоны, шарканье гостей. Как на аульном сватовстве.

(Фото: newsroom.kz)

Это и есть сватовство, құдалық, только в студии телешоу «Qalamaimyn». Народнее зрелища не придумаешь.

Юные пары пришли сюда за сакральными знаниями. Так указано, во всяком случае, в анонсе программы:

«Цель проекта: «Правильное толкование Послания Президента. Воспитание в исконной казахской традиции, прививка национальных ценностей, исправление искаженных обычаев, установление связей между поколениями».

Болеть за новобрачных пришла и родня с обеих сторон; отцы, матери, бабушки, дедушки. Все как в жизни.

Ведут шоу двое. Мужчина бойкой наружности и слегка развинченных сценических повадок, и актриса, звезда худфильма «Гудбай, мой бай!».

Добыча их доверчива и простодушна. Правильное толкование Послания Президента начинается с вопроса сугубо прагматического:

«Сколько калыма за тебя уплачено?» – допытывается Ведущая у невесты. Девочка растерянно улыбается, не зная, что ответить.

«Я в своё время дорого обошлась…» – не без гордости добавляет Ведущая. Далее следует обзор прейскуранта по регионам. Чем южнее, тем дороже. Ведущая обнаруживает при этом поразительную для её молодых лет осведомлённость.

Вот другая новобрачная, с кукольным личиком. Одета в прелестное, с открытыми плечами платье. Ведущий, сдабривая интонации солдафонским юмором, обращается к её супругу:

– Ты за плечами жены приглядывай. А то тесёмочка оборвется, и платье совсем вниз сползёт…

По-казахски фраза звучит двусмысленнее. Ведущая заливисто гогочет. Выставленная на прилюдное поругание девушка, дрожа от стыда и неловкости, тихонько плачет. Откуда ей было знать, что иных деятелей искусств держат в эфире именно за умение обхамить любого. Ведущий, повысив голос: «Не плачь! Не плачь, я сказал!».

Молодожён, которого на глазах всего честного народа макнули в телевизионные помои, с ағашкой солидаризуется: «Да я и сам её поругал. Чего вы все в русских магазинах закупаетесь?».

У другой невесты Ведущему не понравился слишком глубокий, по его экспертному мнению, вырез платья. Девушка робко шепчет: «Я не сама выбирала…».

Ведущий, назидательно: «Больше так не делай!».

Национальный казахский этикет предписывает младшим вести себя почтительно с любым старшим по возрасту. Даже если дяденька (или тётенька) в нравственном и умственном отношении полное ничтожество, принято не перечить, не дерзить, не спорить. Несёт ағашка ахинею, изрыгает изо рта непотребное, а ты виновато улыбайся и соглашайся – айтсаныз болды, ағай, сіздікы дурыс.

У одной из невест родителей давно нет, погибли в аварии. Вместо них пришла в студию её тётя. Скромная, с приятными манерами, женщина бесхитростно рассказывает свою историю. Муж умер. Осталась с тремя детьми. Вышла замуж повторно. За вдовца с двенадцатью детьми.

Ведущий: «Ваш муж принял ваших троих? Кормил их, поил, вырастил? Передавайте ему наши салемы».

Хотел унизить и унизил-таки достойнейшую женщину. Одной фразой обесценил её многолетний душевный и физический труд. То, что она двенадцать (!) приёмных детей обихаживала – ерунда, на то и баба, чтобы прислуживать. Зато впустивший в свой дом троих детей мужичок – само благородство.

– Готова жить с енешкой? Сразу отвечай! – пытает дуэт очередную жертву. По-видимому, в их системе координат это заглавный вопрос Бытия.

Лишь бы только отстали, девушка подписывается и со свекровью жить и салемы класть.

У Ведущего с ритуальным жестом «салем салу» явно связан запущенный, застарелый невроз. Кланяться он заставляет и совсем зелёных девчушек, и почтенных матерей семейств. Делая взрослым женщинам надменные замечания: «В следующий раз платье подлиннее надень». Тут же сидят их мужья и всё слышат.

Доблестные джигиты только у себя дома батыры, а в присутствии доминантного самца кротки, как овечки. Женщина шутливо оправдывается: «Мы научимся, дайте только время». Ведущий вскидывается: «Сколько вам ещё времени надо? Пора бы уж научиться!».

Почти каждую гостью допрашивает: «Почему без платка?». Интонации сварливые, как у вздорного старикашки.

Ни разу не спросил, какие книги читаете, какое кино любите, чем увлекаетесь? Зато рассказал, как 97-летний акын Джамбул домогался медсестричек в столичной клинике. Понимаю, пунктик.

Высокий градус профессионализма Ведущий выказывал ещё в бытность свою директором незабвенной «Тамаши». С государственной сцены Почетный гражданин Казыгуртского района навешивал оскорбительные эпитеты братским народам. Ни один зритель тогда зал не покинул, ни один аксакал не оттянул господина артиста посохом по спине. Зал хохотал до слёз, когда этот хранитель культурных кодов со свойственным ему портяночным юмором живописал, как избивает жену.

Кому, как не ему, вколачивать в младые мозги семейные ценности.

Насладившись раздачей словесных тычков и оплеух, Ведущий, в полном упоении собой, устраивает экзамен: «Рассказывайте, чему научились на проекте. Ну, говорите! Тут не для стыдливых место. Что мы, зря время своё тратим?».

И те лепечут: «Рахмет, ағай, мы теперь знаем, что надо делать, что не надо делать. Мы и дальше будем стараться…».

Ведущая тоже не тратит время зря. Показывает ценный этнографический этюд; сватам кланяться следует так, свекрови эдак. Сама она, что любопытно, платком не покрыта и щеголяет в нарядах довольно экстремальных. Рекламные паузы объявляет с задоринкой в бедовых глазках: «Мен бір жерге барып келейің…». Жеманный мещанский эвфемизм означает – схожу-ка я в туалет.

Сходит и опять; о калыме, о взаимных обменах кастюм-шалбарами, о проживании с енешкой, о платках и салемах.

Это что, весь наличный культурный багаж, что нация нажила за века?

А фольклор, а уникальное культурное явление айтыс, а народная фармакопея, а система знания жетi ата, а художественные промыслы, а казахская кухня, а сказки, колыбельные, степной календарь, кокпар, соколиная охота, кыз-куу, байга? Ничего этого у казахов не было? Мы глухие слепцы, нравственные инвалиды, не знающие свою историю?

Чему, какой такой «духовности» научают молодёжь такие пастыри? Сами не обладающие хоть сколько-нибудь приемлемым культурным и интеллектуальным багажом, развязные, самодовольные.

Другой вопрос, почему юные, чистые, неиспорченные принимают в этом стыдобище участие. Все просто – в шоу «Qalamaimyn» подарки дают. В картонных коробках с блескучим бантиком. Что там – грошовый электрочайник, утюг, миксер? Скорее всего. Уж точно не энциклопедии. Но и это всего лишь утешительная подачка, комбикорм для голодных мальков.

Среди финалистов конкурса на лучшую пару разыгрывали квартиру. Вот ради чего они стараются угодить распоясавшемуся профессору, заслуженному артисту и лауреату премий.

Так наши дети получают едкую, растлевающую душу прививку; потерпи всего один час глума и унижений, зато квадратные метры будут твои. Если будешь приседать ниже всех. Сиди потом в своей премиальной будке и не тявкай.

На такие зрелища, как шоу «Qalamaimyn», к несчастью нашему, существует социальный заказ. Он сам образовался из удушливой общественной атмосферы, из ядовитого конденсата, накрывшего страну.

Из обесцененной, выхолощенной народной традиции наковыряли давно протухшие, окаменевшие фрагменты ритуалов, с помощью которых женщину можно унизить, указать ей место у плиты, у придверного коврика. Кланяйся, не прекословь, терпи оскорбления, побои, рожай каждый год. Да мальчиков, мальчиков побольше. Новоявленным барам нужны новые холопы.

Всё это очень нравится мужчинам. С помощью этой трусливой подлой тирании они залечивают собственные раны, полученные от доминантных самцов.

С ними ведь тоже не церемонятся. Доминантные, наворовавшие себе по самое не могу, презирают их. Суют при встрече вместо ладони два пальца. Вместо имени произносят: «Кiм?». Снисходительно позволяют платить за себя в ресторане, в авиакассе, в гостиничном ресепшене. Требуют заносить конверты. Ставят в стойло, в оцепление, на охрану своих будуаров и винных погребов. Указывают, за кого голосовать. Натравливают на сородичей. Командуют стрелять в своих же сограждан.

И это административно-феодальное хамство тоже наша народная традиция?

Тогда создайте ещё одно шоу, назовите его «Басеке» и учите молодых людей заискивать, льстить, подносить бастыку милые презенты, подгонять старым козлам свежих тёлочек и подливать в пиалу не чай, не кумыс, а дорогущий французский коньяк, купленный за свои же гроши.

Они быстро научатся, не сомневайтесь. Уж что-что, а развращать наше телевидение умеет.

Такое шоу взорвет эфир.

Главное, в титрах тиснуть сокровенную мантру:

«Цель проекта: «Правильное толкование Послания Президента».

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Фото к статье: khabar.kz

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