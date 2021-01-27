Перевод пенсионных накоплений гражданина РК частному управляющему займет 30 дней

Aлматы. 27 января. КазТАГ – Перевод части пенсионных накоплений гражданина РК сверх «порога минимальной достаточности» в доверительное управление частных управляющих компаний займет 30 дней, заявляет агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) РК.

Перевести часть своих пенсионных накоплений сверх «порога минимальной достаточности» в доверительное управление частных управляющих компаний могут вкладчики, не достигшие пенсионного возраста и заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями.

«Вкладчик выбирает из перечня управляющих инвестпортфелем и их инвестдекларациями на интернет-ресурсе ЕНПФ, пишет в ЕНПФ заявление и ЕНПФ, после проверки, переводит в управление частной компании часть накоплений в течение 30 дней. Остаток пенсионных накоплений продолжит находиться под управлением Нацбанка», — следует из информации, распространенной АРРФР в среду.

Согласно информации, управляющие пенсионными активами должны иметь лицензию и опыт, достаточный размер собственного капитала, крупного акционера и не иметь нарушений пруденциальных нормативов и случаев недобросовестного поведения на рынке ценных бумаг (ЦБ).

Пенсионные накопления, передаваемые в доверительное управление частным управляющим, сохраняются в пенсионной системе и используются на пенсионные выплаты по графику. Вкладчик, не чаще одного раза в год, может переводить свои накопления из одной в другую управляющую компанию или возвратить под управление Нацбанка, указывается в информации.

За 10 дней до достижения пенсионного возраста накопления из частного управления возвращаются в ЕНПФ.

Также, передавая в управление свои накопления, вкладчик соглашается с инвестстратегией управляющей компании и принимает на себя инвестриски, поэтому не правительство, а управляющая компании гарантирует минимальный уровень доходности пенсионных активов, принятых в управление.

Если возникнет отрицательная разница, управляющий должен возместить ее вкладчику за счет собственного капитала.

Показатели минимальной и средневзвешенной доходности по пенсионным активам будут ежемесячно рассчитываться и публиковаться на сайте Нацбанка.

Интересы вкладчиков при взаимодействии с частной управляющей компанией будет защищены договором.

Учитываться и храниться пенсионные активы, переданные в доверительное управление, будут, согласно АРРФР, на счете ЕНПФ, открытом в банке-кастодиане, который контролирует их целевое использование. Также, ЕНПФ продолжит учитывать пенсионные накопления в своей информсистеме в разрезе индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков. При приостановлении или лишении лицензии управляющей компании, пенсионные активы, возвратятся на кастодиальный счет ЕНПФ в Нацбанке.

Перевод вкладчиком части своих пенсионных накоплений не будет облагаться подоходным налогом в момент передачи в частное управление.

АРРФР определило перечень финансовых инструментов для инвестирования пенсионные активы частными управляющими компаниями: госЦБ РК и иностранных государств, долевые и долговые негосударственные ценные бумаги (НЦБ), выпущенные казахстанскими и иностранными организациями, вклады в банках второго уровня РК и в банках-нерезидентах. Установлены и лимиты инвестирования пенсионных активов. При этом, стратегия инвестирования определяется самой управляющей компанией в рамках инвестдекларации.

Комиссия управляющих компаний не превышает 7,5% от полученного инвестдохода и определяется договором между управляющим и ЕНПФ.