«Казахский геноцид». Которого не было»

Дмитрий Верхотуров провел пресс-конференцию по поводу написанной им книги

«Коллективизация не была причиной голода. Причиной голода была политическая борьба», – считает российский историк (окончил исторический факультет Красноярского государственного университета) и блогер Дмитрий Верхотуров. Он написал книгу, посвященную голоду начала 30-ых гг. в Казахстане – «Геноцид казахов». Которого не было» – и по этому поводу провел онлайн-пресс-конференцию.

«Реакция историков Казахстана – молчание», – так ответил Дмитрий Верхотуров на вопрос, как его работу восприняло историческое сообщество республики. Зато возбудились в других кругах. «Название книги уже вызвало истерику у казахских национал-патриотов. Они писали письма и flip.kz снял ее с продажи», – сообщил автор.

Спикеру пресс-конференции много раз в разных вариантах задавали вопрос о его отношении к казахам. К казахам как к народу г-н Верхотуров относится хорошо. В этом одна из причин, почему он взялся за написание книги. «Сейчас получается, что казахи – это терпилы, которые умерли от голода. На мой взгляд, казахи не заслуживают такой славы», – отметил автор. Что касается отношений с нацпатами, то здесь расклад иной: «Мухтар Тайжан угрожал, что заставит меня съесть эту книгу всухомятку. Я что, после этого его любить начну?».

По версии Дмитрия Верхотурова, никакого геноцида казахов в 1932-33 гг. не было. Советское правительство создавало колхозы, совхозы, МТС (машинно-тракторные станции). Для всего этого требовались рабочие руки, которых и так не хватало.

Узловая проблема возникла в треугольнике «советская власть – байство – рядовые кочевники». Баи новой властью были лишены практически всего, но выступать собственно против советской власти у них сил не было. Поэтому под их удар попали рядовые казахские кочевники, перешедшие на сторону советской власти.

Политическое противостояние вылилось в организацию голода со стороны баев и действовавших заодно с ними представителей государственного аппарата. Г-н Верхотуров сообщил, что среди исследованных им материалов (в 2010 – 2020 гг. в московских архивах создана электронная система документов, которая сильно облегчает работу), есть сообщение о том, как в результате только одного боя пограничники отбили 30 тысяч голов скота. По словам спикера, для увеличения падежа скота байским элементом использовались болезни животных, которые переносились специально подкупленными пастухами. В 1931-33 гг. специальными органами было проведено в разы больше мероприятий по эпизоотии, чем в предшествующие и последующие годы.

Согласно подсчетам автора книги, в результате голода погибло порядка 650 тысяч человек. В число погибших им не включены откочевавшие на территорию России, Туркмении, Узбекистана и за пределы СССР. Власти пытались оказывать продовольственную помощь голодающим, но этому мешали неразвитость транспортных возможностей и противодействие части госаппарата, находящегося в сговоре с баями. Фигурирующие в местных учебниках и политических заявлениях цифры о 2-3 млн умерших от голода Дмитрий Верхотуров называет фальсифицированными. «Утверждения о 3-х млн погибших – это чисто политический тезис. Он призван объединять казахов в единое целое: наши предки одинаково страдали», – объяснил он.

«В ближайшие годы тема голодомора будет нагнетаться и расширяться по украинскому сценарию, но реакция России будет более жесткой из-за полученного опыта», – прогнозирует г-н Верхотуров. «Россия как большая держава не ввязывается в полемику, но тех же украинских «голодоморщиков» обрезали в территории. Грузию тоже. Армения за плохое поведение в отношении России потерпела унизительное поражение. Россия памятливая держава, но отвечает она в подходящий момент», – так спикер обрисовал общий механизм действий Москвы.

Тот факт, что в 1936 году Казахстан вывели из состава РСФСР и сделали союзной республикой, Дмитрий Верхотуров называет формой компенсации за голод начала 30-ых гг.

«Тема голодомора сугубо политизированная, с претензиями к России и требованием компенсации. Если Казахстан с Россией дружить не будет, то последствия для него будут хуже, чем для Украины», – подчеркнул г-н Верхотуров.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.