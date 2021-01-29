Центральный аппарат минздрава РК получил две функции по части мобилизационного и госрезерва

Нур-Султан. 29 января. КазТАГ – Центральный аппарат министерства здравоохранения Казахстана получил две функции по части мобилизационного и государственного резерва, передает корреспондент агентства.

«Функции центрального аппарата (минздрава – КазТАГ): дополнить подпунктами 38-1) и 38-2) следующего содержания: «38-1) внесение предложений по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного резерва; 38-2) осуществление функций заказчика по приобретению услуг по поставке, хранению лекарственных средств и медицинских изделий мобилизационного резерва и их выпуску в порядке освежения и разбронирования в случаях изменения номенклатуры», — говорится в постановлении правительства от 29 января.

Документ размещен в информационно-правовой системе нормативных правовых актов в пятницу и вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.