Центральный аппарат минздрава РК получил две функции по части мобилизационного и госрезерва

Новости 114 0

Нур-Султан. 29 января. КазТАГ – Центральный аппарат министерства здравоохранения Казахстана получил две функции по части мобилизационного и государственного резерва, передает корреспондент агентства.

«Функции центрального аппарата (минздрава – КазТАГ): дополнить подпунктами 38-1) и 38-2) следующего содержания: «38-1) внесение предложений по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного резерва; 38-2) осуществление функций заказчика по приобретению услуг по поставке, хранению лекарственных средств и медицинских изделий мобилизационного резерва и их выпуску в порядке освежения и разбронирования в случаях изменения номенклатуры», — говорится в постановлении правительства от 29 января.

Документ размещен в информационно-правовой системе нормативных правовых актов в пятницу и вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

Похожие материалы:

  1. Экс-ответсек минэнерго Казахстана возглавил аппарат ведомства
  2. Экс-ответсек МСХ РК через три дня после освобождения поста возглавил аппарат минсельхоза
  3. Экс-ответсек МНЭ РК после ликвидации института ответсекретарей возглавил аппарат МНЭ
  4. Казахстанский боец возмутился прогнозами минздрава об эпидситуации
  5. Бюджетные деньги тратятся на функции, представленные на Kundelik бесплатно – сенатор