MediaNet и номинированный на Нобелевскую премию проект Factcheck могут закрыться в РК

Алматы. 29 января. КазТАГ – Международный центр журналистики MediaNet и номинированный на Нобелевскую премию проект Factcheck могут закрыться в Казахстане, говорится в совместном заявлении ряда неправительственных организаций (НПО).

«Казахстанские правозащитные и медийные общественные организации подвергаются необоснованным и несоразмерным штрафам и приостановлению деятельности. Штрафы и приостановление деятельности НПО противоречат озвученным государством приоритетам развития гражданского общества, наносят ущерб международной репутации Казахстана. На сегодняшний день организации «Эхо» и «Международная правовая инициатива» оштрафованы на 400 МРП (Т1 166 800) каждая, и их деятельность приостановлена на три месяца. Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности оштрафовано на 800 МРП (Т2 333 600) с приостановлением деятельности на три месяца. Другая организация «Еркіндік қанаты» оштрафована на 100 МРП (Т277 800)», — говорится в распространенном в пятницу заявлении.

Таким образом, отмечается в заявлении, «совокупная сумма штрафов только по четырем НПО составила уже почти Т5 млн». В ближайшее время эта сумма по всем организациям, как отмечается, может достичь десятков миллионов тенге. Общественники напомнили, что еще в ноябре-декабре 2020 года целая группа казахстанских НПО получила извещения от налоговых органов о выявленных нарушениях.

«Речь идет о статье 460-1 КоАП РК «Нарушение порядка представления сведений о получении денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства или их расходовании». Впереди рассмотрение в налоговых органах еще у нескольких общественных организаций с вполне прогнозируемым итогом. Сложившаяся ситуация показывает несовершенство административного процесса, осуществляемого органами госдоходов, и абсурдность предусмотренного частью 2 статьи 460-1 наказания, когда за любую неточность, техническую ошибку, которые легко устраняются представлением скорректированных форм отчетности, обязательными являются большие штрафы и приостановление деятельности», — сказано в заявлении.

По мнению НПО, «очевидна необходимость кардинального пересмотра данной статьи или вообще исключение ее из Кодекса об административных правонарушениях».

«Приостанавливая работу общественных организаций, государство не только лишает правовой защиты тысячи граждан страны, которым помогают правозащитники, возможностей образования, которые реализуют попавшие под прессинг НПО. В итоге сотни сотрудников организаций оказываются без дохода на три месяца. Выжить даже за такой период простоя вряд ли может любая организация. Что касается медийных проектов, приостановление на несколько месяцев любого ресурса означает фактически его уничтожение. Одним из таких проектов может стать, например, первый в Центральной Азии ресурс по проверке фактов Factcheck.kz, реализуемый международным центром журналистики MediaNet (которому грозит как приостановление деятельности, так и штраф в размере 5,5 млн тенге). Особенный контраст ситуации придает то, что международная сеть фактчекеров, куда входит Factcheck.kz, номинирована на Нобелевскую премию мира», — сообщают НПО.

Как отмечается, «примечательно, что общественные организации подверглись такому давлению именно накануне парламентских и местных выборов, что расценивается как способ политического давления».

«Ряд международных организаций и дипломатических миссий уже выражало обеспокоенность по данному поводу. Большинство «нарушений» проявились в виде несвоевременных или неточных уведомлений о сдаче отчетности по полученным грантам от международных доноров, а также технических сбоев. У многих организаций «неточности» проявились из-за разницы валютного курса или предоставления сведений соответственно договору, а не по факту поступления средств (иногда транши варьируются). Также проблемы произошли из-за изменений правил предоставления отчетности по иностранному финансированию. То есть разница в представленных цифрах была обусловлена обстоятельствами, и не была намеренным искажением», — указали общественники.

Особенно важно отметить, считают НПО, что «все так называемые «нарушения» не относятся к уплате налогов или предоставлению налоговой отчетности, не повлекли никаких недоимок в бюджет и вообще какого-либо ущерба кому-либо».

«Это отчетность информационного характера, где какие-то расхождения или неправильности не связаны с умыслом на противоправные действия, а наказания выглядят совершенно несоразмерными. Согласно закону, в отношении таких нарушений к тому же есть срок давности привлечения к административной ответственности – два месяца, но налоговые органы предпочитают рассматривать их как налоговые правонарушения с максимальным сроком давности – пять лет», — добавили авторы заявления.

Они считают, что «органы госдоходов настроены максимально наказать независимые организации, игнорируя возможность устранения ошибок».

«Несмотря на то, что НПО, подвергшиеся давлению, внесли необходимые правки, налоговые органы все равно рассматривают данные «нарушения» как предоставление «недостоверной информации» и не учитывают, что выявленные расхождения или технические ошибки давно устранены. Более того, подобное отношение налоговых органов к общественным организациям девальвирует посыл о необходимости развития гражданского общества, озвученный главой государства Касым-Жомартом Токаевым в послании народу Казахстана, а также концепцию развития гражданского общества до 2025 года, которую разработало министерство информации и общественного развития РК по поручению главы государства», — заключили НПО.