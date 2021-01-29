На 0,84% ослабел тенге к доллару за неделю – Нацбанк

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Алматы. 29 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстанский тенге ослабел к доллару США за неделю на 0,84%, сообщает Национальный банк.

«По итогам торгов 28 января курс тенге к доллару США на закрытии сложился на уровне Т424, ослабев с закрытия прошлой недели на (-)0,84%», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Согласно информации, курс тенге отражает общую конъюнктуру мировых финансовых рынков и цены на нефть.

«Динамика курса тенге отражает общее настроение мировых рынков: угрозу новых локдаунов, возможные ограничения передвижения в период празднования Нового года и сокращение автоперевозок на 75% за предыдущую неделю в Китае, снижение котировок Brent, возможную задержку нового пакета стимулирования экономики США, корректировка фондовых индексов США и Европы», — указывается в информации.

Также, с начала недели российский рубль ослаб на 1,4%.

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