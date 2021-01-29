Ответственность за массовое заражение врачей КВИ возложили на экс-главу «СК-Фармация»

Нур-Султан. 29 января. КазТАГ – Ответственность за массовое заражение врачей коронавирусной инфекцией (КВИ) возложили на попавшего под следствие бывшего председателя ТОО «СК-Фармация» Берика Шарипа, сообщает государственное СМИ.

«Подозреваемый один, последствия от его действий – нарушение нормальной деятельности учреждений здравоохранения и заражение врачей в рамках договора на Т8 млрд», — сказал в четверг руководитель второго департамента антикоррупционной службы Сергей Перов.

Он уточнил, что расследование завершено и находится на ознакомлении.

«По завершении ознакомления дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного акта», — сказал Перов.

Напомним, 10 июля 2020 года на расширенном заседании правительства президент РК Касым-Жомарт Токаев в связи с ситуацией с коронакризисом поручил уволить руководителей ФСМС и «СК-Фармация», и в случае необходимости провести расследование. По мнению главы государства, все хотят работать в «СК-Фармация», «клановые интересы какие-то вокруг этой организации». Кроме того, он отметил, что в ФОМС «нужно поставить более делового и менее гламурного человека». Вечером 10 июля стало известно, что Айбатыр Жумагулов покинул пост главы ФСМС, а Берик Шарип – главы «СК-Фармация». Как отмечало в тот же день МИА КазТАГ, Шарип стал вторым главой «СК-Фармация» за три года, уволенным после критики президента – 4 февраля 2017 года после критики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пост руководителя компании покинул Нуржан Алибаев.

Как стало известно 12 июля 2020 года, новым председателем правления ТОО «СК-Фармация» был назначен Ерхат Искалиев.

14 августа выяснилось, что бывший председатель правления ТОО «СК-Фармация» Берик Шарип арестован по обвинению в коррупции с тяжкими последствиями.