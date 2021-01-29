«Поэтапный переход на новый алфавит планируется с 2023 года по 2031 год». «О предстоящей вакцинации против COVID-19». «Борьба с экстремизмом по-алматински: на что чиновники спустят 100 млн?». «Региональные элиты рвутся в столицу, потому что ослаблены»

Сетевой Казахстан 29 января 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Когда начнется переход на новый алфавит в Казахстане» — Премьер-министр РК Аскар МАМИН провел заседание Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику. О проведенной работе по совершенствованию алфавита казахского языка на основе латинской графики доложили министр культуры и спорта Актоты РАИМКУЛОВА и директор Института языкознания им. А. Байтурсынова Анар ФАЗЫЛЖАНОВА, о проекте порядка расположения букв казахского языка на клавиатуре – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат МУСИН, о предстоящей работе по переходу на алфавит на основе латиницы – министр образования и науки Асхат АЙМАГАМБЕТОВ… Алфавит соответствует принципу «один звук – одна буква», закрепленному в письменной практике казахского языка. Поэтапный переход на новый алфавит планируется с 2023 года по 2031 год.

CABAR . ASIA . «Что важно знать казахстанцам о предстоящей вакцинации против COVID-19?» — Официально с 1 февраля 2021 года начнется вакцинация с использованием российской вакцины «Спутник V», в объеме до 20 тысяч доз – имеется договоренность на поставку данной партии путем разового ввоза в Казахстан. С 15 февраля будет зарегистрирована вакцина «Спутник V» производства Карагандинского фармацевтического комплекса – уже начато производство первой партии в объеме 90 тысяч доз, которая будет доступна к отгрузке на склады единого дистрибьютора с 26 февраля и далее в регионы. До июля объем производства на данной площадке планируется довести до 2 миллионов доз.

VLAST . KZ . «В Алматы с 1 февраля ужесточают карантин» — Главный санитарный врач Алматы Жандарбек БЕКШИН подписал новое постановление о дальнейших ограничительных мерах по предупреждению коронавирусной инфекции в городе. Документ предусматривает закрытие ряда объектов, некоторые не будут работать по выходным.

SPIK . KZ . «Стоит ли ждать введения единой валюты на территории ЕАЭС?» — Эта тема регулярно всплывает как на страницах СМИ, так и в выступлениях разнокалиберных экспертов. И хотя их мнения порой кардинально разнятся, в одном они сходятся – при любом раскладе это дело не одного года. Однако вопрос о принципиальной возможности введения общей валюты все еще остается открытым. На эту тему мы решили пообщаться с главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, доктором экономических наук Вячеславом ДОДОНОВЫМ — Базовым документом ЕАЭС является Договор о Евразийском экономическом союзе, и в нем не предусматривается создания общей валюты.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Борьба с экстремизмом по-алматински: на что чиновники спустят 100 млн?» — Своеобразный способ борьбы с экстремизмом придумали в акимате Алматы. Вместо психологов и нравоучений о возвращении в традиционную религию чиновники решили организовать спортивные турниры на сотню миллионов. Самое время бороться с терроризмом. А борьба с распространением коронавируса, разумеется, подождет. Тем временем Шымкент вовсю готовится к предстоящим праздникам – на носу Наурыз, 8 марта и майские торжества. Подробнее об этих тратах читайте в материале…

365 INFO . KZ . «Региональные элиты рвутся в столицу, потому что ослаблены» — У них отняли экономическую базу, порой не гнушаясь и рейдерскими захватами. Региональная элита — это вовсе не акимы со своим аппаратом, говорит социолог Гульмира ИЛЕУОВА. Назначенных «сверху» местные могут принять в свой круг, а могут и оставить за его пределами. Все зависит от экономических интересов. Сейчас установлен и соблюдается некий статус-кво. Но все может и поменяться.

«Реформа пенсионки: как работодатели отреагируют на новую нагрузку на фонд зарплат?» — С 2023 до 2029 года в Казахстане начнется поэтапное взимание у бизнеса взносов в ЕНПФ с 1 до 5%. Работники, вероятно, рады. А бизнес? Наши эксперты дали свою оценку действиям государства. Например, управляющий директор Ассоциации финансистов Казахстана Ерлан БУРАБАЕВ считает, что дополнительная нагрузка на фонд зарплат может спровоцировать перенос производств в другие страны.

EHONEWS . KZ . «За искоренением русского языка следует межнациональная рознь» — Вообще сама повестка противостояния между казахоязычным и русскоязычным сегментами общества надуманная и активно муссируется с целью раскола казахстанцев по языковому и национальному признаку. Казахские националисты попросту создают искусственную проблему, так как на деле казахскому языку ничего не угрожает, а выдавливание русского языка или попытки лишить его официального статуса как раз и возбуждают межнациональную рознь. При этом, если это случится, пострадают сами казахи и особенно молодое поколение, лишенное доступа к научным знаниям и общемировой культуре.

RATEL . KZ . «Кто продаёт орден «Құрмет»» — Комиссия по государственным наградам не может дать ответ о награждённом. В декабре 2020 года Ratel.kz публиковал цены на изготовление государственных наград – орденов и медалей. Изготавливает их Казахстанский монетный двор Национального банка Республики Казахстан по заказу Управления делами президента Республики Казахстан. При этом по закону продажа государственных наград запрещена. Во время подготовки материала Ratel.kz случайно обнаружил на одном из российских интернет-аукционов объявление о продаже ордена «Құрмет» с порядковым номером 910. Продавец просит за него 205 тыс. российских рублей, что по курсу Нацбанка примерно 1,14 млн тенге.

QMONITOR . KZ . «Продуктом образовательного процесса является не знание как таковое, а знающий индивид» — Современную социальную реальность можно охарактеризовать такими понятиями, как неопределённость, нестабильность, непредсказуемость, незавершенность, неустойчивость. Пандемия коронавируса Covid-19, парализовавшая весь мир, еще более усилила чувство неопределенности дальнейшего развития и существования человечества. В таких непростых условиях насущной необходимостью является научиться вырабатывать новые стратегии и тактики дальнейшего развития с целью устранения социальной алармии и напряженности. О новых подходах к образованию рассказала доктор философских наук, профессор департамента общеобразовательных дисциплин Университета Нархоз Роза ТУРЫСЖАНОВА.

IA — CENTR . RU . «Казахстанскому профессиональному спорту советуют «затянуть пояса или найти себе спонсора»» — Несоразмерность успехов казахстанских спортсменов в одних видах спорта финансированию совсем других (за те же 2019-20 годы, за которые акимы «вбухали» 180 млрд тенге в футбольные и хоккейные клубы на финансирование всех национальных сборных в Казахстане было выделено всего 20 млрд тенге) вызывало возмущение довольно давно. Однако пока государственный бюджет, состоящий из республиканского и областных бюджетов, пополнялся более или менее исправно, на футбольно-хоккейные перегибы в регионах в Нур-Султане закрывали глаза.

AZATTYQ . ORG . ««Мы не можем больше терпеть!» Четвертые сутки забастовки на Кокжиде» — Добыча нефти на месторождении Кокжиде компанией «КМК Мунай» в Актюбинской области приостановлена с 25 января. Около 100 нефтяников, требующих 100-процентного повышения заработной платы и улучшения условий труда, собираются каждый день с 8 до 20 часов возле производственной площадки. Руководство компании говорит, что не может выполнить требования забастовщиков в полном объеме.

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