Приговор экс-акиму Кызылординской области вынесли на основе лжесвидетельств – адвокат

Кызылорда. 29 января. КазТАГ – Бибихан Серикова. Приговор бывшему акиму Кызылординской области Куанышбеку Искакову вынесли основе лжесвидетельских показаний, считает адвокат экс-чиновника Ляззат Ахатова.

«Суд вынес приговор на показаниях лжесвидетелей. Большинство свидетелей дают показания, что Искаков никому не давал поручения перечислить эти деньги. Он не мог давать соответствующие поручения, так как он тогда еще был действующим заместителем акима области. А акимом на тот момент был Кушербаев (Крымбек, государственный секретарь – КазТАГ)», — рассказала Ахатова.

По ее словам, идея перечисления денег принадлежала экс-заместителю акима Кызылординской области Руслану Рустемову, который в сентябре 2020 года был назначен акимом Жанакорганского района Кызылординской области.

«В прикрепленном к делу протоколе черным по белому написано, что Рустемов сам предложил перевести деньги не напрямую в Арысе, а на счет фонда «Сыр мейірімі». Этот факт подтверждается показаниями других свидетелей», — сказала юрист.

По данному делу осудили двух экс-заместителей Искакова: Мурата Имандосова и Марата Дильмуханова.

«Без доказательств, на косвенных показаниях, которые они меняли по 100 раз, основывался приговор. Каждый, кто давал показания, по крайней мере, по семь-девять раз меняли свои показания. Это случалось по мере предоставления Искаковым новых доказательств о своей невиновности», — отметила юрист.

«Свидетельские» показания против подсудимого дали только двое: экс-заместитель акима Рустемов и Сапура Абдрахимова – директор фонда «Сыр мейірімі», куда были переведены денежные средства с однодневной зарплаты госслужащих.

«Абдрахимову вообще должны были посадить», — считает Ахатова.

По словам адвоката, она при выполнении своих должностных обязанностей не соблюдала нормы закона.

«Она должна была узаконить процесс перечисления денег. Абдрахимова должна была взыскать эту сумму с четырех компаний в гражданском порядке», — возмутилась адвокат.

По ее словам, до обеда к Искакову заходила Абдрахимова с просьбой помочь ей, и рассказала, что без соответствующего оформления перечислила по Т20 млн четырем строительным компаниям. Экс-аким, в свою очередь, дал ей совет обратиться в соответствующие органы. Данную беседу глава фонда записала на диктофон и предъявила в суде. После визита Абдрахимовой экс-акима арестовали.

«Вот если логически подумать, если он сам замешан в этом, будет ли он советовать обратиться в органы? Из этого понятно, что Сапура Абдрахимова явилась на прием по заданию антикоррупционного агентства с одной целью – поймать в «преступную сеть» Искакова», — считает адвокат.

Она добавила, что изучившие дело юристы-адвокаты также считают, что состава преступлений в этом деле нет.

«Причем тут мошенничество? Кого он обманул? Вообще там нет состава преступлений, я считаю. Ну не только я считаю. Сколько адвокатов изучили материалы этого дела… И все так считают. Выступивших за него было больше, чем выступивших против, но, несмотря на это, его приговорили к семи годам», — отметила юрист.

По ее информации, по данному делу у Имандосова четыре, самого Искакова три адвоката. В целом, у каждого осужденного по два-три адвоката.

Адвокат сравнила дело Искакова с делом экс-председателя комитета водных ресурсов Ислама Абишева, которого приговорили к пяти годам лишения свободы за покушение на получение взятки.

«В нашем деле даже аудиозаписи нет. Я участвовала в суде по делу Абишева. Там тоже было мало доказательств. Но даже в этом случае была одна зацепка – аудиозапись. А тут все решили только по словам свидетелей», — поясняет она.

В заключении адвокат сказала, что считает это дело сфабрикованным.

«Он до конца был уверен, что его оправдают. Так как никаких доказательств нет. Я думаю, его подставили. Следственный орган «обрабатывал» каждого свидетеля по делу», — сказала Ахатова, которая выразила мнение, что в деле может быть замешана сама «антикоррупционная служба», добавив, что Имандосову предлагали освобождение в обмен на ложные показания против Искакова.

Напомним, в марте 2020 года Куанышбека Искакова, занимавшего на тот момент пост акима Кызылординской области, а также двух его заместителей задержали по подозрению в мошенничестве. Искакова обвинили в завладении путем обмана и злоупотребления доверием Т80 млн, что лежали в общественном социальном фонде «Сыр мейірімі». Эти деньги были собраны в виде пожертвований физических и юридических лиц для восстановления Арыса после взрывов на военных складах в 2019 году.

10 декабря Искаков приговорен к семи годам лишения свободы, два его экс-заместителя Мурат Имандосов и Марат Дельмуханов – к шести годам лишения свободы каждый, бизнесмены Женисбек Искаков и Азат Досмаилов, которые также проходили по делу, получили по пять лет лишения свободы. Оба предпринимателя – родственники бывшего акима области.