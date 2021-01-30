Нур-Султан. 30 января. КазТАГ – Казахстан увеличил число регулярных авиарейсов с Россией и Турцией, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 28 января 2021 года разрешено увеличение регулярных пассажирских рейсов с Россией с одного до трех регулярных рейсов в неделю для каждой стороны, а также с Турцией – увеличение на один рейс в неделю по маршруту Анталья – Алматы для турецкой стороны», — говорится в сообщении в субботу.

Как пояснили в КГА, после увеличения регулярных рейсов между Казахстаном и Россией с учетом согласования российской стороны, авиасообщение будет выполняться по три рейса в неделю с каждой стороны по маршрутам Нур-Султан – Москва (два рейса в неделю) и Алматы – Москва (один рейс в неделю).

«Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний», — заверили в комитете.