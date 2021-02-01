Строительство туристического объекта начато в 4 км от скал в урочище Босжыра

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Актау. 1 февраля. КазТАГ – Строительство туристического объекта начато в 4 км от скал в урочище Босжыра, сообщает «Лада».

«В акимате Мангистауской области подтвердили, что туристический объект в урочище Бозжыра планируют построить в 4 км от скал. По словам инвесторов, проект туристического объекта в урочище Бозжыра будет реализован за пределами Жабайушканского заказника, на расстоянии 4 км от «клыков». Ближе, чем на это расстояние, никакая строительная техника не подъедет. Работы на особо охраняемой территории вестись не будут», — рассказали в пресс-службе региона в понедельник.

По словам представителей акимата, для подведения инфраструктуры инвестор планирует применять исключительно экологически безопасные технологии.

«Ожидается, что, благодаря созданию туристического объекта, более 200 местных жителей будут обеспечены постоянной работой», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на данный момент в урочище Бозжыра проводят инженерно-геологические изыскания. В пресс-службе акима региона уточнили, что строительная техника предназначена для геодезических работ.

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«Данная строительная техника — буровая установка, которая необходима для определения геологических условий грунта. При проведении этих работ специалисты отбирают образцы грунта для последующего изучения в лаборатории. Таким образом, изучается рельеф, особенности и характеристики грунта и подземных вод. Эксперты анализируют, оценивают и прогнозируют изменения геологической среды», — добавили в пресс-службе.

Напомним, 7 ноября стало известно, что у горы Бозжыра появилась специальная техника. Гора, расположенная в 300 км от Актау, входит в число сакральных объектов Казахстана по программе «Рухани жаңғыру». Появление спецтехники вызвало возмущение среди казахстанцев. Позже в пресс-службе акима Мангистауской области заявили, что проект «Бозжыра сафари отель» в Мангистауской области вынесут на общественные слушания лишь после готовности, а на видео, которое распространяется в сети, согласно утверждению облакимата, «идет временная установка шатра, мобильного туалета и передвижного генератора в связи с выездом команды инвестора на предполагаемое место будущего объекта, сроком на два дня».

При этом, пресс-служба акимата использует формулировки, из которых можно сделать вывод, что строительство отеля – вопрос решенный.

«Объект будет полностью соответствовать требованиям «зеленых» технологий, будет максимально вписываться в окружающий ландшафт, здания будут одноэтажными, внешний облик не будет диссонировать с местными пейзажами», — заявили в пресс-службе акима Мангистауской области.

8 ноября в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана заявили, что проект отеля должен пройти экологическую экспертизу. Кроме того, выяснилось, что под отель готовятся выделить 80 га.

17 ноября общественники Мангистауской области обратились к президенту Касым-Жомарту Токаеву и акиму региона Серикбаю Трумову из-за планов построить «Бозжыра сафари отель» на плато Устюрт. В тот же день пресс-секретарь Акорды Берик Уали сообщил, что «с учетом негативного общественного мнения в отношении плана строительства гостиницы в местности Бозжыра, которая является уникальным природным заповедником в Мангистауской области, президент поручил правительству пересмотреть данный проект».

18 ноября пресс-секретарь Акорды Берик Уали заявил, что поручение президента Касым-Жомарта Токаева по урочищу Бозжыра на плато Устюрт в Мангистауской области не означает отмены проекта отеля.

 

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