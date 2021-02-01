«Токаев провел заседание Высшего cовета по реформам». «Попытка заменить кириллицу латиницей, однозначно вредная с позиций собственно казахского языка». «Казахстанскую экономику возродят нефть и мясо». «Работают казахи, но владеют всем другие»

Сетевой Казахстан 1 февраля 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Токаев провел заседание Высшего cовета по реформам» — Во дворце «Акорда» под председательством Главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА состоялось третье заседание Высшего cовета по реформам. В повестку дня мероприятия вошли вопросы разработки Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года, новой Системы государственного планирования, Концепции развития государственного управления до 2030 года, Плана приватизации на 2021-2025 годы, а также пакета срочных реформ и проведения национальной переписи населения. С докладами выступили Премьер-министр Аскар МАМИН, заместитель Руководителя Администрации Президента Тимур СУЛЕЙМЕНОВ, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат КЕЛИМБЕТОВ, председатель Агентства по делам государственной службы Анар ЖАИЛГАНОВА.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Переход на латиницу – символизм высокого уровня по такой же высокой цене» — Так вот, попытка заменить кириллицу латиницей, однозначно вредная с позиций собственно казахского языка и накопленного на нем культурного пласта, какие бы аргументы вроде удобства пользования клавиатурой или изучения английского в оправдание не придумывались, имеет безусловный, глубокий и чрезвычайно важный смысл – как демонстрация попытки нового самоопределения национальной элиты. Для казахской нации это воистину судьбоносный и переломный этап, значимостью не меньшей, чем в то время, когда постсоветские элиты меняли социалистическую идеологию на капиталистическую, а общесоюзную государственность на национал-суверенную. Да, казахское государство и без латиницы стало частью западной цивилизации, – как ее сырьевая и монетарная провинция. Но даже дружба с детьми английской королевы не делает казахских олигархов частью западной элиты, они для нее временно полезные компрадоры, не более. И латиница здесь ничего не добавит.

QMONITOR . KZ . «Чем чревато для Казахстана возвращение США в наш регион?» — С приходом Джо БАЙДЕНА в Белый дом эксперты ожидают усиления давления США на своих традиционных соперников — Россию и Китай, в том числе через активное проникновение в Центральную Азию и особенно в Казахстан, где сталкиваются интересы всех трех геополитических игроков. О том, как дальше будет разворачиваться глобальная борьба за стратегически важный регион и какой должна быть линия поведения наших стран, мы беседуем с доктором политических наук, профессором, главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Муратом ЛАУМУЛИНЫМ.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Что изменится в Казахстане с 1 февраля» — Какие сайты перестанут быть доступны на территории страны, какими деньгами нельзя будет платить, как начнется массовая вакцинация и что будет с алматинским ТВ. С 1 февраля в Казахстане стартует массовая вакцинация, перестанут принимать три вида старых банкнот, а также возобновят рейсы из столицы в Талдыкорган.

EXPRESS — K . KZ . «Казахстанскую экономику возродят нефть и мясо» — Экономика Казахстана может вырасти в этом году на 2,5%, а то и на все 3,6%, но при условии, что избежит некоторых рисков. Такой прогноз сделал старший экономист офиса Всемирного банка в Казахстане Самсу РАХАРДЖА, представляя доклад «Долгий путь к восстановлению после кризиса».

TIME . KZ . «Не боясь ни закона, ни бога» — Главы МВД, Минсельхоза и КГД Минфина не проявляют рвения в борьбе с коррупцией, утверждает антикор. Антикоррупционная служба зарегистрировала 100 уголовных дел, связанных с хищением денег во время пандемии. О том, каким способом пытались нажиться чиновники, сколько преступлений пресечено, сколько высокопоставленных госслужащих осуждены, рассказал глава Агентства по противодействию коррупции (АПК) Алик ШПЕКБАЕВ в пятницу на коллегии ведомства.

«Распил по-научному» — В Казахстане очередной земельный скандал. В некоторых регионах плодородные сельскохозяйственные наделы и угодья акиматы с молчаливого согласия Министерства сельского хозяйства раздали местным коммерсантам. А пока национальное богатство уплывало в частные руки, руководство подведомственной организации аграрного ведомства транжирило бюджетные деньги на сомнительные командировочные и высокие зарплаты. Творились эти безобразия под эгидой НАО “Национальный аграрный научно-образовательный центр” (НАНОЦ).

«Пенсионные — на медуслуги: Ещё немного, ещё чуть-чуть…» — Правительство вот-вот утвердит правила использования пенсионных накоплений граждан на лечение и оздоровление, в госорганах завершают процесс их согласования и утверждения. А пока предлагаем узнать, как изменился список медуслуг, которые казахстанцам позволят оплатить из этих денег. Первый вариант проекта минздравовских правил был представлен, напомним, в декабре на сайте “Открытые НПА”.

MK — KZ . KZ . «В Казахстане ужесточили наказание для коррупционеров» — Отныне дающих, берущих и посредников будут строго наказывать. Это касается судей и сотрудников правоохранительных органов. Между тем, согласно исследованию, в некоторых регионах Казахстана коррупционная культура настолько укрепилась, что воспринимается естественно и без нее нельзя существовать.

TURANPRESS . KZ . «Соцвыплаты в Казахстане – бесконечная драма» — Последние годы выплату социальной помощи сопровождают непрерывные скандалы. Основная причина, по мнению экспертов, заключается в отсутствии системного подхода, когда многочисленные ошибки пытаются исправить на ходу.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Южанин на севере как слепой котенок». Почему адаптация в Казахстане все еще проблема?» — Несколько лет назад в Казахстане была принята госпрограмма по переселению жителей южных регионов на север республики. Изначально предполагалось, что данная инициатива может помочь северным регионам замещать выбывающее население, а приезжим из юга – получать возможность работы и более комфортные условия для жизни. Но насколько госпрограмма себя оправдала? О каких преимуществах и недочетах можно сказать в первую очередь? И почему лейтмотивом в данной теме является именно вопрос адаптации? Об этом рассказал известный казахстанский эксперт, общественный деятель и заместитель председателя правления Кокшетауского государственного университета Галым БАЙТУК.

365 INFO . KZ . «Грубо переведенная реклама раздражает казахскоязычную аудиторию» — Качество переводного казахскоязычного контента, нехватка казахскоязычной литературы в книжных магазинах и недостаточное количество квалифицированных переводчиков — серьезная проблема для Казахстана. Ее не решить в одночасье. Онлайн-обсуждение этой темы прошло в рамках Kazakhstan Marketing Conference. Эксперты поделились своим видением особенностей восприятия информации казахскоязычной аудиторией. И поделились советами, какую рекламу на казахском языке делать не стоит.

«Адвокаты готовят иск к Минобру из-за запрета дистанционной учебы за рубежом» — Поправки в Закон «Об образовании», вступившие в силу 1 января 2021 года, антиконституционны и нарушают фундаментальное право казахстанских детей на лучшее среднее образование… Позже в министерстве отреагировали на бурную реакцию общественности. Дескать, учиться в зарубежных школах не запрещено, а разрешено в виде дополнительного образования. Адвокат Жангельды СУЛЕЙМАНОВ и группа его коллег готовят иск к министерству. В нем они намерены указать на все провалы системы образования, ущемляющие права детей.

AZATTYQ . ORG . ««Работают казахи, но владеют всем другие». Ветеран-нефтяник — о забастовке на Кокжиде» — Нефтяники компании «КМК Мунай» на месторождении в Актюбинской области бастуют пятые сутки, требуя 100-процентного повышения заработной платы. Работодатель пока не выполнил их условия. Репортер Азаттыка спросил Мендеша САЛИХОВА, который долгие годы работал на руководящих должностях в нефтегазовой отрасли, почему работники нефтяных компаний в Казахстане часто выходят на акции протеста. Ветеран индустрии также поделился мыслями о проблеме неравенства на производстве, последствиях передачи месторождений иностранцам и результатах управления отраслью теми, кто «не знает, как пахнет нефть».

««Демократ Оспанов». Первый спикер мажилиса и его отношения с первым президентом» — Марат ОСПАНОВ, первый председатель мажилиса, сформированного после принятия в 1995 году Конституции, которая, как многие считают, способствовала укреплению авторитаризма в Казахстане, стоял у истоков партии «Отан» (сейчас «Нур Отан»). Он убеждал, что партия не будет действовать под диктовку ее лидера Нурсултана НАЗАРБАЕВА, бывшего на тот момент президентом страны. Оспанов признавал, что полномочия парламента во второй половине 1990-х были сужены, но, несмотря на это, поддержал продление президентского срока — с пяти до семи лет. По словам знавших Оспанова людей, он помог укрепить режим Назарбаева, но не боялся его критиковать.

CARAVAN . KZ . «Кто устроил темную холодильнику: почему алматинцы все чаще страдают от отключении электроэнергии» — Почти каждую неделю алматинцы сообщают в соцсетях об отключении электроэнергии в разных районах города. В иных домах напряжение скачет так, что сгорают холодильники, компьютеры. Причиной многие считают воровство, нехватку мощностей для растущего мегаполиса. Вопросы потребителей мы адресовали руководству АО “АЖК”. Нам и самим интересно узнать, почему в разгар рабочего дня, когда деятельность многих компаний, в том числе – редакции “КАРАВАНА”, завязана на Интернете, вдруг отключается свет?

FORBES . KZ . «Налоговый пресс: правозащитные и медийные организации оштрафованы на огромные суммы» — За комментариями по сложившейся ситуации мы обратили к главе (КМБПЧСЗ) Евгению ЖОВТИСУ — Начнем с того, что в 2016 году в Налоговый кодекс были внесены изменения…Но в августе-сентябре прошлого года что-то где-то щелкнуло, органы госдоходов стали проверять, по случайному совпадению, все наиболее активные организации, которые занимаются наблюдением на выборах («Еркiндiк қанаты», «Эхо» и др.,), поддержкой журналистов («Адил соз», MediaNet и «Правовой медиацентр») и ряд организаций, которые занимаются политическими правами и гражданскими свободами, в частности наше бюро, «Международная правовая инициатива» и др. Около 20 организаций страны попали под прессинг.

TENGRINEWS . KZ . ««Теперь взрослые – это мы». Как принять старение родителей и свое собственное?» — В привычной картине мира человека родители – сильные и умные, всегда помогут и советом, и делом. Но однажды наступает такой момент, что теперь взрослые не они, а мы. А потом вдруг пожилыми становимся мы сами. Старение – и родительское, и свое собственное – как правило, вызывает много тревоги… Как справиться с этим чувством, мы спросили у человека, работающего в доме престарелых. Его зовут Саша ГАЛИЦКИЙ, он художник и арт-терапевт…

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