Начат национальный проект по усилению инфекционного контроля в Казахстане

Нур-Султан. 2 февраля. КазТАГ – Меморандум о сотрудничестве подписан между «Национальным центром общественного здравоохранения» (НЦОЗ) МЗ РК и представительством центра ICAP при школе общественного здравоохранения Колумбийского университета (далее ICAP) в Республике Казахстане. Проект осуществляется по инициативе и при финансовой поддержке компании «Шеврон».

«Подписание меморандума является важным шагом в реализации проекта, направленного на оказание консультационной и практической помощи министерству здравоохранения по противодействию эпидемии COVID-19 и улучшению систем профилактики инфекций и инфекционному контролю в медицинских организациях Казахстана. Но это не первый наш совместный проект, в прошлом году мы поддержали приезд врачей из Китая для обмена опытом, организовали тренинги для медперсонала, а также организовали закуп и доставку медикаментов и средств индивидуальной защиты, необходимых для лечения COVID-19», — сказала представитель компании Лейла Айтмуханова.

В рамках подписанного меморандума предусмотрены мероприятия и дополнительное финансирование для усиления потенциала координационного центра по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и инфекционному контролю, созданного на базе Научного центра гигиены и эпидемиологии имени Жуматова.

Кроме этого, на базе НЦОЗ будет создан консультативный совет по инфекционному контролю, а также проведена оценка текущего состояния основных компонентов системы инфекционного контроля в медицинских учреждениях разного уровня во всех 17 регионах страны. По результатам оценки будет проведено многостороннее обсуждение и выработаны рекомендации по повышению эффективности систем мониторинга программ инфекционного контроля в Казахстане.

Также в рамках проекта планируется разработать и внедрить информационную систему по мониторингу инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Для оказания помощи практическому здравоохранению НЦОЗ совместно с ICAP планирует проводить обучение медперсонала и руководителей медучреждений по вопросам профилактики инфекций и инфекционного контроля на основе материалов Всемирной организации здравоохранения и нормативно-правовых требований Республики Казахстан, с выдачей сертификатов обучения от НЦОЗ.

В результате реализации проекта ожидается улучшение всех компонентов программ инфекционного контроля в медицинских организациях и повышение потенциала НЦОЗ для координации мер по профилактике инфекций и инфекционному контролю. В свою очередь, это усилит готовность Республики Казахстан к современным вызовам борьбы с инфекционными заболеваниями.

Центр ICAP – часть школы общественного здравоохранения им. Мэйлмана Колумбийского университета в городе Нью-Йорк, США. Основной целью работы центра является улучшение здоровья семей и сообществ. На сегодняшний день ICAP является одной из крупнейших международных организаций, оказывающих консультационно-методическую помощь министерствам здравоохранения в более 30 странах мира по вопросам усиления систем здравоохранения, включая обучение медицинских работников, разработка и внедрение в практику инновационных подходов в сфере здравоохранения и выполнение крупномасштабных исследовательских проектов.