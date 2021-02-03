Экс-депутат мажилиса возглавил аппарат минэкологии, геологии и природных ресурсов

Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Назначен руководитель аппарата министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, сообщает пресс-служба правительства.

«Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Утемисов Шавхат Анесович назначен на должность руководителя аппарата министерства экологии, геологии и природных ресурсов», — говорится в сообщении в среду.

Утемисов с 2007 по 2021 годы был депутатом мажилиса трех созывов, до этого в 2006-2007 годы занимал пост заместителя акима Западно-Казахстанской области, а еще раньше – с 2002 по 2006 годы был акимом Акжаикского района ЗКО.