Экс-депутат мажилиса возглавил аппарат минэкологии, геологии и природных ресурсов

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Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Назначен руководитель аппарата министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, сообщает пресс-служба правительства.

«Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Утемисов Шавхат Анесович назначен на должность руководителя аппарата министерства экологии, геологии и природных ресурсов», — говорится в сообщении в среду.

Утемисов с 2007 по 2021 годы был депутатом мажилиса трех созывов, до этого в 2006-2007 годы занимал пост заместителя акима Западно-Казахстанской области, а еще раньше – с 2002 по 2006 годы был акимом Акжаикского района ЗКО.

 

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