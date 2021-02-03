Иностранные инвесторы платят мало казахстанским сотрудникам – депутат

Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Бибихан Серикова. Иностранные инвесторы платят мало казахстанским сотрудникам, сообщил депутат мажилиса Серик Ерубаев.

«Практически ежегодно поднимается проблема неравного отношения инвесторов к иностранным и казахстанским сотрудникам. Например, в одной компании часовой тариф для местного инженера установлен в Т568, а для иностранца – Т6,5 тыс., то есть в 12 раз выше», — сказал Ерубаев на заседании мажилиса в среду.

Причиной своего депутатского запроса он назвал забастовки рабочих нефтяных компаний «КМК Мунай» и «АМК Мунай» в Актюбинской области.

«По информации из открытых источников, результаты двух забастовок оказались разными. Если компания «КМК Мунай» выполнила все требования нефтяников, то решения «АМК Мунай» практически означают отказ от этих требований. Единственное, чего там добились рабочие – повышение зарплаты с Т67 тыс. на Т40 тыс., и то всего лишь на три месяца. Таким образом, у работающих в одной отрасли и одном регионе рабочих разница зарплаты составляет 2,5 раза (у рабочих «КМК Мунай» з/п повышена до Т260 тыс.)», — отмечает в своем докладе мажилисмен.

Он считает, что эти события показали, насколько несправедливым бывает отношение иностранных инвесторов к казахстанским сотрудникам.

«Проблема не только в этих двух компаниях. Буквально вчера в еще одной компании «Бекор» в том же регионе, рабочие вышли на забастовку с требованием повышения зарплат. По информации, им платят всего Т55 тыс. – трудно представить, что у работников в нефтяной отрасли бывает настолько низкая зарплата», — рассказывает Ерубаев.

По его мнению, пришло время требовать от иностранных компаний в нашей собственной стране справедливого отношения и справедливой оплаты труда местных специалистов.

Напомним, 6 января, рабочие компании Bonatti, которая находится в Аксае остановили работу, вышли на забастовку, а к вечеру объявили о голодовке. У них было одно требование — повышение заработной платы на 50%.

16 января работники ТОО «Инженерная буровая компания «Си Бу» провели забастовку в Актау.

25 января рабочие АО «КМК-Мунай» (50% владеет зарегистрированная в Панаме Yukon Energy Holding S.A., еще 50% – китайское АО «СНПС-Актобемунайгаз») из Актюбинской области объявили забастовку и обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь в решении вопроса повышения зарплат, которая, по их словам, сейчас не превышает Т140 тыс. Они указали на то, что рабочим предприятия, несмотря на высокие результаты по производству нефти, текущего заработка из-за роста цен не хватает на покрытие кредитов и покупку продуктов питания. Нефтяники просят размеры зарплат на 100%, тогда как акционеры предприятия согласны лишь на 20%-е повышение. Также бастующие нефтяники заявили о давлении – создана комиссия.

Как выяснило 28 января МИА КазТАГ, зарплаты рабочих «КМК Мунай» оказались в 5,7 раза ниже, чем в среднем по отрасли.

30 января нефтяники компании — ТОО «АМК-Мунай» объявили забастовку в Актюбинской области.

1 февраля рабочие ТОО «МунайСпецСнаб Компани» вышли на акцию с требованием повысить заработную плату.