Коррупция на таможне вызвана недобросовестностью работников КГД, признал глава КГД МФ РК

Алматы. 3 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Коррупция на таможне обусловлена наличием недобросовестных работников органов госдоходов, заявил председатель комитета госдоходов (КГД) МФ РК Марат Султангазиев.

«Конечно же, высокий уровень коррупции при таможенном контроле обусловлен наличием как недобросовестных работников органов госдоходов, так и теневой составляющей экспорта и импорта товаров, в которой задействованы также участники внешнеэкономической деятельности, пытающиеся уклониться от уплаты платежей в бюджет», -сказал Султангазиев на пресс-конференции в среду.

Работники таможенных постов социально не защищены. Низкая зарплата, отсутствие социального пакета толкает их на коррупционные сделки, отметил он.

По его словам, комитет работает над исключением человеческого фактора в деятельности приграничных таможенных постов.

«Проводится комплексная работа по автоматизации процессов таможенного контроля, в том числе внедрена ИС «АСТАНА-1», объединяющая в себе таможенные и налоговые процессы. Осуществляется обмен предварительными данными с таможнями сопредельных государств по перемещаемым товарам», — сказал Султангазиев.

Исключаются постепенно, по его данным, физические контакты предпринимателей и таможенников, идут переходы на электронный документооборот с отменой печатей и штампов, реконструкция и оснащение пунктов пропуска современными средствами контроля с фиксации процессов, дистанционным контролем рентген-снимков и мониторингом таможенных досмотров, внедрен автоматический выпуск таможенных деклараций, кроме транзита, выпускаются таможенные декларации 14 регионов на товары с рисками несоблюдения стоимости и недостоверной классификации.