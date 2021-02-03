Отправлять в ссылку нарушивших закон предпринимателей предлагает депутат РК

Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Отправлять в ссылку нарушивших закон предпринимателей предлагает депутат мажилиса Андрей Линник.

«С развитием современных технологий появляется возможность вернуться к таким методам, как ссылка и высылка. Эти меры были исключены из Уголовного кодекса в 1998 году, ввиду невостребованности. Однако, сегодня они позволили бы не делать уголовниками обычных предпринимателей. Такие нарушители, как правило, обладают деловой хваткой, нередко имеют средства и целые предприятия. Получается их переселение вместо тюрьмы, в малые города и районные центры, может поддержать местную экономику. Ведь такие осужденные не захотят сидеть без дела, перевезут семьи и бизнес, построят дома для себя и своих специалистов, отремонтируют школы, где учатся их дети, откроют заведения для досуга», — сказал Линник на заседании мажилиса в среду.

Депутат считает, что тем самым, государство вместо преступников может сохранить действующих предпринимателей и даже целенаправленно оживить депрессивные райцентры и малые города, например, в Северо-Казахстанской или Кызылординской области, Аркалыке или по периметру внешних границ Республики.

При этом Линник подчеркнул, что, когда предприниматель оказывается в тюрьме, его предприятие, как правило, закрывается, а сотрудники остаются без работы.

«Когда предпринимателя все-таки сажают в тюрьму, предприятие ликвидируется, оборудование ржавеет, сотни людей лишаются работы, а государство лишается налогов. Тюрьма еще никого не сделала лучше. А общество еще и оплачивает его содержание. По факту проигрывают все. Демократическая партия «Ак жол» считает, что провинившихся бизнесменов нужно наказывать рублем, а не заключением. Проворовался, не заплатил налоги – пусть заплатит в два-три раза больше. Зато он сохранится как субъект экономики, будет продолжать приносить прибыль государству, сохранит рабочие места», — отметил он.

В связи с этим он предложил полностью отменить уголовную ответственность за экономические преступления и заменить ее финансовыми санкциями.