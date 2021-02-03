Расписание регулярных авиарейсов между Казахстаном и Россией представили в МИИР РК

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Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Расписание регулярных авиарейсов между Казахстаном и Россией представили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент агентства.

Так, в соответствии с решением межведомственной комиссии (МВК) по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции (КВИ) на территории Казахстана от 28 января 2021 года по информации авиакомпании «Эйр Астана» предварительно с 5 февраля планируется выполнение следующих рейсов между Казахстаном и Россией:

По информации авиакомпании «Аэрофлот»предварительно с 10 февраля планируется выполнение следующих рейсов между Казахстаном и Россией:

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«Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм», — заверили в пресс-службе МИИР в среду.

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