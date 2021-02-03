Собаки лают – Атамекен идет

Не НПП, а ПНП: палата начинающих предпринимателей

Марат Баккулов, возглавляющий Алматинский вентиляторный завод, а также по совместительству председатель правления Союза обрабатывающей промышленности на своей личной страничке в Facebook написал пост под названием «Об НПП». Речь, как вы догадались, идет о Национальной палате предпринимателей «Атамекен», а за нейтральным заголовком скрывается разочарование, досада, возмущение.

Триггером для этой публикации послужила новость из Нур-Султана о том, что теперь организация, созданная для защиты бизнеса и продвижения/лоббирования его интересов, будет создавать микрофинансовые организации (МФО) в регионах страны для кредитования самозанятых и безработных.

С таким раскладом, возможно, бизнес и согласился бы, если бы НПП делала это на ресурсы, которые она аккумулирует от обязательных взносов всех крупных и средних субъектов бизнеса, в принудительном порядке, между прочим, но здесь речь идет о том, что НПП будет заниматься бизнесом на государственные деньги. Вместо того, чтобы развивать предпринимательство и не вмешиваться в рыночные отношения, создать приемлемый механизм кредитования на местном уровне, некоммерческая организация сама собирается стать субъектом бизнеса. Совершенно позабыв о том, для чего она создана.

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«Понимаю, бизнес разный, понимаю, может быть конфликт интересов, но есть общие проблемы, которые можно и нужно решать. Даже структура была правильная. Центр решает общие проблемы и улучшает бизнес-среду в целом, региональные палаты решают все вопросы на своем уровне, чтобы чиновники не троллили предпринимателей на местах», — пишет Марат Баккулов.

Прошло фактически шесть лет – НПП «Атамекен» появилась на свет 27 марта 2015 года.

А что же мы видим?

«Занимаются вроде всем, но ничего до конца не доводят, по факту выхлоп почти ноль», — разочарован бизнесмен. Он вспоминает борьбу с лжепроизводителями, свою работу в этих комиссиях, потом в его адрес были угрозы привлечения к суду за критику. Еще боролись за местное содержание в закупках, даже создали проектный офис, о работе которого мало кто слышал.

«То бегут заниматься консалтингом, беря от государства деньги, а потом за нашей подписью пытаются легализовать распределение нужным людям, если помните скандал с 2,3 млрд. тенге. (…) То начинают учить новых бизнесменов с помощью новой программы «Бастау Бизнес», будто решили все проблемы уже существующих.(…) То появляются какие-то списки избранных, пострадавших от пандемии с именами и фамилиями… Можно продолжать и продолжать», — автор поста явно разочарован. При этом он признает, что если где-то и что-то работает, то благодаря отдельным личностям в НПП.

«И вот – опять двадцать пять, микрофинансовые организации. Они денег давать будут. Вы еще ломбарды откройте для полного счастья. Такими темпами у нас магазины около дома будут с логотипом НПП. Будто заняться нечем. Тогда зачем взносы с нас берете и говорите от нашего имени? Станьте частной компанией по услугам за госсчет. Честнее будет…», — написал Марат Баккулов.

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Мнение частное, а резонанс общественный – так получилось в этот раз. Марата Баккулова поддержали другие пользователи Facebook, причем, хорошо знающие предмет критики.

«Полностью согласен. Есть конечно от них польза, то скорее точечная, нежели системная. Тут помогли со штрафом, там с чем-то другим и т.д. У меня к ним претензии по вопросам госзакупок. Вместо того, чтобы помогать бизнесу, они заменили собой Минфин и начинают администрировать закупки. Причём, иной раз даже Минфин больше стоит на стороне бизнеса, по отдельным аспектам, чем палата».

«НПП превратилась в большую бюрократическую машину».

«Плохая затея в целом. Гадалке не ходи, потом проблемный портфель передадут в фонд проблемных кредитов».

«Ну тут как раз всё просто. Во-первых, работать там довольно-таки престижно. Во-вторых, зарплаты у них дай Бог каждому. Как итог — НПП стала местом трудоустройства агашкинских родственников самых разных калибров. Которые, это понятно, не работать туда идут, а отбывать положенный срок и нарабатывать ценз. Чтобы потом уйти или на госслужбу или в нацкомпании. Вот поэтому и такие не совсем понятные инициативы. Потому что реальную инициативу, помогающую бизнесу, просто физически некому выдумать. И поэтому такая реализация. Потому что реализовывать некому, никто не знает как. Здесь стоит сказать, что нормальные профессионалы в НПП ещё остались, просто все понимают, что уволь их — и всё, НПП можно закрывать. Поэтому хоть что-то делается. В общем, всё по-нашему».

Комментаторы даже поспорили между собой. «Задумка была отличная, но как всегда все испортили. Если бы все работал как написано в их уставе, то этой организации цены бы не было», — написал один. «Задумка была идиотской. Обязать всех предпринимателей собирать деньги в кассу. Ради чего? Что может сделать НПП чего не могут сделать предприниматели самостоятельно? Они и так объединяются в ассоциации и продвигают коллективные интересы какой-либо отрасли. Продвигать же интересы всего бизнеса в целом – какой-то идиотизм. Это нереально. Всегда будет конфликт интересов», — возразил второй. А вот и третье мнение: «НПП в целом скорее вредительская организация. Они пытаются обосновать свою полезность тем, что бесплатно выполняют работу независимых юристов для компаний. Якобы защищают их интересы, хотя таким образом напрямую наносят ущерб предпринимательской деятельности юридических фирм».

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Несмотря на вал критических замечаний и претензий, НПП «Атамекен» ничто не мешает взяться за новый проект. Создание МФО под крышей палаты уже анонсировал премьер-министр, и это дело не какого-то неопределенно далекого будущего, а ближайшая перспектива.

«Микрофинансовые палатки» появятся в регионах до конца февраля. И везде, судя по всему, будет отдельное юридическое лицо (там уже, наверное, выстроилась очередь за портфелями), в котором доля участия конкретного акимата составит 49%, а НПП «Атамекен» — 51%.

Специалисты НПП охотно раздают интервью по этому поводу, тщательно подбирая выражения и пытаясь обосновать вторжение палаты на рынок. Они рассказывают, что МФО будут созданы только в тех регионах, где их не хватает – при этом конкретный список пока не обнародован. Они уверены, что банковский сектор и МФО не могут удовлетворить все возрастающий спрос на финансовые услуги, а потому без участия палаты не обойтись. Более того, эти финансовые кредитные организации не желают кредитовать начинающих бизнесменов – и даже приводится статистика: дескать, обучение по «Бастау Бизнес» прошли больше 150 тыс. человек, и только 205 человек смогли взять кредит в БВУ и частных МФО. Поскольку финансирование будет осуществлено за счет возвратных средств программы «Дорожная карта занятости» по действующему механизму, а показатели возвратности у МФО с участием государства – просто отменные, то как тут без НПП?

Ну и успех этих МФО гарантирован: в частных МФО ставка вознаграждения составляет от 22% до максимально допустимого значения — 56%, а «микрофинансовые палатки» начнут раздавать деньги всего лишь под 6% годовых, да к тому же выдавать безвозмездные гранты до 550 тыс. тенге!

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Люди не скрывают своих фамилий и делятся уже полученным опытом касательно финансовой помощи государства для бизнеса. Вот что касается «бесплатного сыра», грантов, то есть мнение, что они выдаются «своим людям». Автор этих строк тоже в свое время, пройдя обучение по программе «Бизнес-советник» в «ДАМУ», тоже пыталась получить грант на инновационный проект по обучению казахскому языку. Не дали. Никому не были нужны ни идеи, ни проекты.

Ежегодно государство выделяет десятки миллиардов тенге на кредитование (часть – на гранты) по льготным ставкам, а никакого представления о том, насколько это успешно, мы не имеем: кто получил, какие стартапы стали успешными, какие есть «пробелы» в законодательстве и какие слабые места в реализации проекта и пр.. Видно, для власти важен сам процесс, а не результат.

И для НПП, похоже, процесс тоже становится захватывающим. Первый этап – открыть бизнес и получить доступ к государственным деньгам – пройден без сучка и без задоринки.

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