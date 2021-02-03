Введение углеродного налога в ЕС может создать риски для экономики Казахстана – депутат

Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Введение углеродного налога в Евросоюзе может создать риски для экономики Казахстана, считает депутат мажилиса Александр Милютин.

«Углеродный налог, принимаемый в ряде стран Европы, и теперь планируемый на все страны ЕС, может иметь три формы. Первая — это введение налога на границе с ЕС на углеродоемкий импорт, вторая — распространение системы торговли квотами на выбросы углерода на страны, не входящие в Евросоюз, и третья — восстановление углеродного НДС. Полагаем, что законодательство нашей страны позволяет интегрироваться в европейскую систему торговли квотами на выбросы углерода, если будет принята вторая форма углеродного налога. Вопрос будет стоять лишь в цене углеродных единиц. Однако если примутся первая или третья форма углеродного налога, то это, на наш взгляд, будет нести в себе существенные риски для экономики Казахстана в экспорте которой преобладает углеродоемкий сырьевой сектор и в первую очередь поставки нефти», — сказал Милютин на заседании мажилиса в среду.

В связи с этим он попросил премьер-министра РК известить депутатов о мерах правительства по оценке возможных рисков, связанных с планирующимся введением углеродного налога странами ЕС и планах по действиям в случае принятия такого налога, направленным на сохранение экономической стабильности добывающих компаний и на недопущение существенного роста тарифов на энергоносители и тепло для населения.