Главы правительств РК и РФ обсудили рациональное использование ресурсов трансграничных рек

Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Премьер-министр РК Аскар Мамин провел двустороннюю встречу с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, прибывшим в Алматы для участия в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и форуме «Digital Almaty», сообщает пресс-служба правительства РК.

«Стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, геологической, военно-технической сферах, а также промышленной кооперации, АПК, рационального использования и охраны водных ресурсов трансграничных рек», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза.

«Особое внимание уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран, в том числе путем подготовки и реализации Комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы. Россия – один из основных торговых партнеров Казахстана. Двусторонний товарооборот за 2020 г. превысил $18 млрд», — резюмируется в сообщении.