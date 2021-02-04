Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – К началу полетов известных по крупным катастрофам Boeing 737 MAX готовятся в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В течение последних трех месяцев авиационная администрация Казахстана совместно с авиакомпанией SCAT проводят подготовку к запуску Boeing 737 MAX в Казахстане. Авиационная администрация Казахстана рекомендовала авиакомпании провести тренинги, следовать обновленным процедурам производителя, а также включить в программу тренажерной подготовки действия экипажей в ситуациях при неправильных показаниях приборов скорости на этапах взлета, набора высоты и на эшелоне», — сообщает в четверг пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Как заявили в комитете, «в настоящий момент инженерно-авиационная служба SCAT и технические специалисты компании Boeing, прибывшие в Казахстан, выполнили все процедуры расконсервации воздушного судна и модификации программного обеспечения».

«Пилоты SCAT прошли тренажерную подготовку в одном из сертифицированных тренажерных центрах мира. В ближайшую неделю компанией запланировано выполнение тестовых полетов. В данный момент воздушное судно проходит заключительный этап выполнения технических работ по возвращению его в эксплуатацию, согласно требованиям производителя и авиационных властей США и Казахстана. Сертификационное обследование по оценке летной годности воздушного судна планируется провести в феврале 2021 года. АО «Авиационная администрация Казахстана» проведет проверку готовности воздушного судна к возобновлению коммерческих полетов», — говорится в распространенном сообщении.

В марте 2019 года КГА приостановила эксплуатацию Boeing 737 MAX авиакомпании SCAT. В казахстанском реестре зарегистрировано одно воздушное судно данного типа.

«Эксплуатация Boeing 737 MAX была временно приостановлена почти всеми странами после двух трагических авиационных происшествий. Компания Boeing выполнила все требования Федерального авиационного управления США (FAA) и других регулирующих органов для ресертификации и безопасного возврата к коммерческой эксплуатации Boeing 737 MAX. За время проведенной работы выполнено свыше 4,4 тыс. часов испытаний, включая более 1350 полетов. Летные испытания самолета, проведенные регуляторами, продемонстрировали безопасность и эффективность обновленного программного обеспечения», — сказано в сообщении.

В КГА сообщили, что 27 января 2021 года 737 MAX был одобрен Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) и Управлением гражданской авиации Великобритании (UK CAA), «что открыло возможности для возобновления полетов в Европе».

«Ранее Boeing 737 MAX уже получил сертификацию от Федерального авиационного управления США, Национального агентства гражданской авиации Бразилии и Департамента транспорта Канады. В рамках совместного совета по эксплуатационной оценке (JOEB) авиационные регуляторы из США, Канады, Европы и Бразилии оценили требования к обучению пилотов, включая тренажерную подготовку. Обновленное программное обеспечение и новая система обучения пилотов согласованы регуляторами, в соответствии с их строгими требованиями и стандартами», — добавили в комитете.

Как уточнили в КГА, «с момента получения в ноябре 2020 года разрешения Федерального авиационного управления США (FAA) на возобновление эксплуатации компания Boeing поставила 44 самолета 737 MAX».

«По состоянию на 2 февраля 2021 года, шесть авиакомпаний выполняют коммерческие рейсы на воздушных судах данного типа. Суммарно они уже совершили более 3400 коммерческих рейсов на этих самолетах. Число рейсов неизменно увеличивается по мере того, как все больше воздушных судов возвращаются в коммерческую эксплуатацию», — заявили в комитете.

Напомним, 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября 2018 года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии при схожих обстоятельствах, унеся жизни 189 человек.

17 июня председатель совета директоров и главный исполнительный директор Boeing Деннис Меленберг признал допущенные компанией ошибки в самолетах 737 MAX, заявив, что потребуется время, чтобы восстановить доверие клиентов после двух фатальных аварий. Он также признал, что компания допустила ошибку, не сумев сообщить регуляторам и клиентам о неисправности сигнальной лампочки в кабине пилотов на 737 MAX.

Еще раньше Меленберг признал, что на борту двух самолетов 737 MAX имел место сбой в работе системы MCAS перед тем, как они разбились. Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии. 13 марта президент Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают все полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 до его дальнейшего распоряжения.

19 ноября 2019 года стало известно, что Air Astana хочет купит 30 самолетов Boeing 737 MAX.