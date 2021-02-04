«Назарбаев — Мы, как государство и единая нация, подошли к переломному этапу». «Токаев должен опираться не на песок, а на твердую почву НСОД». «Либо демократизация, либо «на выход». «Распад «евразийской тройки». Что будет с ERG после кончины Ибрагимова?»

Сетевой Казахстан 4 февраля 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Мы, как государство и единая нация, подошли к переломному этапу» — Первый Президент РК Нурсултан НАЗАРБАЕВ провел заседание Совета безопасности Республики Казахстан. В ходе заседания были рассмотрены основные подходы к стратегии национальной безопасности РК на 2021-2025 годы, а также планы перевооружения ВС и развития оборонно-промышленного комплекса. Открывая заседание, председатель Совета безопасности подчеркнул, что сегодня Казахстан, наряду с другими странами, вступил в период качественных изменений среды безопасности — «Мы, как государство и единая нация, подошли к переломному этапу. Своеобразным водоразделом стала пандемия коронавирусной инфекции. Она окажет влияние на все предстоящее десятилетие. Уже сегодня происходит трансформация традиционных вызовов национальной безопасности, возникают новые ассиметричные и гибридные угрозы«.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Токаев должен опираться не на песок, а на твердую почву НСОД» — Январь прошел под воздействием результатов выборов в Мажилис и маслихаты. По принципу бильярдных шаров одни кадровые назначения повлекли за собой другие. Примечательно, что много вопросов появилось в адрес Национального совета общественного доверия. Этой структуре требуется более внятный статус, раз президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ взял курс на политические реформы. Первый месяц 2021 года вполне наглядно показал, что стране требуется принятие закона «О Национальном совете общественного доверия». Работая без соответствующего закона НСОД вреда Казахстану не принес, однако и пользы могло быть гораздо больше.

PLATON . ASIA . «Либо демократизация, либо «на выход»» — Власти не первый год, особенно после выборов, грозятся начать либеральные реформы в стране. Если ранее народ готов был питаться пищей «властных обещаний», то сегодня уже этот номер не пройдет, поскольку в обществе сыты по горло от властной манипуляции… В условиях коронакризиса, назревающей холодной войны между ведущими державами может сложиться такая ситуация, когда властям, для своих разных «проектов», понадобится доверие народа. Но доверия практически нет, а это, в конце концов, приведет к краху всей государственной машины, что, к примеру, чуть было не произошло в ходе первой волны пандемии.

KZAIF . KZ . «Реформальный подход» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – об итогах заседаний правительства и высшего совета по реформам — В том-то и дело, что «других» у власти для нас нет! И не будет до тех пор, пока эта самая исполнительная власть не прекратит писать новые программы взамен проваленных старых, доверяя исполнение тем же, кто их провалил. Это все равно что наша практика борьбы с коррупцией. Старый служака Алик Шпекбаев (чьи борцы с коррупцией – то ли мушкетеры короля, то ли гвардейцы кардинала) может сколько угодно взывать к совести и нравственности, клеймя тех, у кого во время пандемии поднялась рука воровать выделенные на борьбу с ковидом деньги. Но чиновничья психология не меняется от одних увещеваний.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Распад «евразийской тройки». Что будет с ERG после кончины Ибрагимова?» — Александра МАШКЕВИЧА, Патоха ШОДИЕВА и покойного Алиджана ИБРАГИМОВА называли «евразийской тройкой» – по названию созданной ими компании Eurasian Natural Resources Corp. (ENRC), которую в последующем они переименовали в Eurasian Resources Group (ERG). Все трое – друзья-бизнесмены, которые контролируют горно-металлургическую империю. Им принадлежат 60% акций компании. Остальные 40% – у правительства Казахстана. Повлияет ли смерть одного из акционеров на благосостояние страны и что будет дальше с корпорацией…

FORBES . KZ . Досым САТПАЕВ – «В Казахстане формируется новое «потерянное поколение»» — В последнее время все больше стали говорить о бедности в Казахстане, которую до эпидемии коронавируса (приведшей к росту безработицы и к падению уровня доходов у многих казахстанцев) не считали серьезной проблемой. Но сейчас не просто бедность, а рост детской бедности является одной из самых серьезных угроз для национальной безопасности и для будущего страны.

«Налоговики о штрафах для НПО: Другого выхода не было» — Комитет государственных доходов Министерства финансов озвучил свою позицию в отношении штрафов и приостановления деятельности ряда независимых неправительственных организаций, работающих в Казахстане. По словам председателя КГД МФ Марата СУЛТАНГАЗИЕВА, у фискальных служб нет другого способа привлекать к ответственности — за данные нарушения законодательство четко регламентирует вид наказания.

365 INFO . KZ . «Экономикой Казахстана управляют чиновники без «низового» опыта» — Экономист Магбат СПАНОВ — На Западе капиталистический уклад и рыночная экономика развивались сотнями лет, прежде чем показать нынешние результаты. Ну ясное же дело, что у Казахстана за столь короткий промежуток времени ничего не выйдет. Успех любой страны должен основываться на национальных особенностях и национальной ментальности. Надо использовать конкурентные преимущества, присущие тому или иному региону. И даже сейчас, после тридцати лет независимости, наши регионы очень мало связаны между собой экономически. У нас же часто за основу берутся стандартные классические западные теории. Они внедряются в экономику, но не обязательно будут у нас работать. В Казахстане другая структура экономики, трудовые взаимоотношения и политическая система. Поэтому я называю 2020 год годом упущенных возможностей.

«Отказ от доллара в расчетах ЕАЭС противоречит интересам Казахстана» — Почему страны ЕАЭС рассчитываются в долларах? Нередко звучит идея, что переход на рассчет в рублях и тенге укрепит национальные валюты. Но при осуществлении подобного сценария экономический суверенитет могут потерять Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан. Финансовый консультант Расул РЫСМАМБЕТОВ считает отказ от доллара внутри ЕАЭС невозможным… Эксперт международной брокерской группы «Тикмилл» Арман БЕЙСЕМБАЕВ считает разговоры на эту тему пустыми…

CARAVAN . KZ . «“Язык — это душа народа” или “пусть отвечает, как хочет”: обязан ли министр в Казахстане владеть казахским языком» — Обоснованно ли мажилисмен раскритиковал нового министра национальной экономики Асета ИРГАЛИЕВА за незнание казахского языка, и что важнее для члена правительства: владение языком или его деловые качества.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «По тройному тарифу» — Как думаете, можно в этой щуко-рако-лебедевой тарифной упряжке вытянуть общий воз развития электро­энергетики? И что же надо делать? Пункт первый: вернуть под Минэнерго оптовый рынок электроэнергии. Сейчас это отдельные “энергобазары” со своими “базаркомами”, главный из которых — “Самрук-Энерго”. Есть еще ЦАТЭК, ККС (желающие легко расшифруют аббревиатуры), “евразийцы” и так далее. Каждый “базарком” делит сначала наиболее выгодные контракты между своими, а остатки отдают неаффилированным покупателям. Вот отсюда и идет изначальная вопиющая пестрота тарифов в одной и той же вроде бы национальной энергосистеме.

«Тимур и его команды» — В конце 2020 года в Казахстане стало на один банк меньше — специализированный межрайонный экономический суд Алматы вынес решение о принудительной ликвидации Tengri Bank… Одним словом, на первый взгляд в Tengri Bank собрались не просто слабые, но еще и нечистые на руку руководители. Однако если вникнуть в ситуацию и ознакомиться с рядом документов, то становится очевидно: банк стал жертвой войны между акционерами, причем одному из совладельцев удалось выйти победителем из этой схватки. Он не только освободился от всех ранее взятых на себя обязательств, но и получил деньги и даже два новеньких автомобиля класса люкс!

«Кошмар на улице Гоголя продолжается» — Уже около трех лет в Алматы продолжаются разбирательства вокруг жилого дома по улице Гоголя. Огромное строение занимает целый квартал, но при этом застройщик здания утверждает, что часть помещений была продана совершенно посторонними людьми по поддельным документам. Неоднократные обращения со стороны ТОО Asia Prom Resources в правоохранительные органы заканчиваются одинаково — следственные суды и прокуратура города прекращают расследования, хотя проведенные следствием экспертизы подтверждают, что документы, по которым были проданы объекты почти на пять миллиардов тенге, действительно подделаны…

VLAST . KZ . «Почему Казахстану вряд ли удастся достичь массового иммунитета

к коронавирусу в 2021 году?» — Во время расширенного заседания правительства в конце января президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ в очередной раз повторил, что стране необходимо выработать детальный план по вакцинации населения от коронавируса. «Нужно учесть все нюансы, чтобы избежать хаоса», − заявил он. Однако несколько недель до и после его выступления показали, что полностью избежать его не удастся. И причина состоит не только в непредсказуемом процессе поставке вакцин зарубежными производителями. О расхождениях и проблемах начинающейся кампании вакцинации.

AZATTYQ . ORG . ««Спутник» от родственника Назарбаева и его компаньонов. Вакцинация в Казахстане и бизнес приближенных» — Тысячи казахстанцев, в основном медицинских работников, уже получили российскую прививку от коронавируса «Спутник V». Официальные лица называют кампанию вакцинации, которая стартовала 1 февраля, «единственным способом победить пандемию» и акцентируют внимание на том, что все расходы берет на себя государство. Часть выделенных государством средств уйдет в компанию, совладельцем которой выступает родственник самой влиятельной семьи в Казахстане — бизнесмен Кайрат БОРАНБАЕВ, ставший за последние несколько лет одним из богатейших людей стране.

LITER . KZ . «Многоразовые маски: как их носить и дезинфицировать» — Маски из-за пандемии коронавируса стали предметом первой необходимости. Без них нельзя находиться в местах массового скопления людей — магазины, кафе, ТРЦ и так далее. Многие люди из-за аллергии на синтетические ткани или просто из соображений экономии предпочитают носить многоразовые тканевые маски. Эксперты рассказали, как их правильно носить и дезинфицировать.

QMONITOR . KZ . Женис БАЙХОЖА — «Реквием по каракулю. Отрасль, которую потеряли казахи, но сохранили узбеки» — Когда в СМИ приходится читать о проблеме трудоизбыточности сельского, преимущественно казахского, населения южных и западных регионов страны, о том, чем можно было бы его занять, дабы приостановить массовый и неконтролируемый исход в города, я вспоминаю об отрасли, которую мы сами же погубили в 1990-х. Речь идет о каракулеводстве, дававшем в советские годы экспортоориентированную продукцию.

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