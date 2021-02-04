Разделяй и властвуй: цветовая гамма казахстанцев и массовая вакцинация 04.02.2021 16:30 Евгения САЗОНОВА Общество 132 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 34 Похожие материалы: Вакцинация будет бесплатной для казахстанцев – минздрав Хищения, насилие и вакцинация: Реалии начала 2021 «Внешняя политика Казахстана от хана Абулхаира до Назарбаева». «Праздники объединяющие и разъединяющие». «Не смейте обижать учителей, или Почём нынче тарелка супа?». «Или вакцинация, или строгий карантин. Третьего не дано» «Имитация модернизации. Чего ждать от новых политических реформ?». «Мамин остался, поскольку устраивает все политические силы страны». «Вакцинация российским «Спутник V» начнется 1 февраля в Казахстане». «Бии Туркестанской области как проявление народной демократии?» 14 стран открыты для казахстанцев во время пандемии