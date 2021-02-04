Токаев провел назначения в агентстве по финмониторингу

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Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел назначения агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжениями главы государства: Оспанов Ермек Ашимханович назначен первым заместителем председателя АФМ; Елемесов Женис Фарахатулы назначен заместителем председателя АФМ; Раисов Улан Ермуханович назначен заместителем председателя АФМ», — говорится в сообщении в четверг.

Напомним, 26 января на расширенном заседании правительства Токаев поручил создать агентство по борьбе с экономическими преступлениями. 28 января глава государства подписал указ о создании агентства по финансовому мониторингу. Председателем агентства в тот же день был назначен экс-глава ликвидированного комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов Жанат Элиманов.

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