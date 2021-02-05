Знаменитый американский журналист осудил строительство туробъекта в урочище Бозжыра

Алматы. 5 января. КазТАГ – Знаменитый американский журналист Пол Салопек осудил строительство туристического объекта в урочище Бозжыра в Мангистауской области, сообщает Adamdar/CA.

«В 2016 году мне посчастливилось пройти пешком через Бозжыру – эти отдаленные высокие белые скалы западного Казахстана. Воистину, это один из великих храмов природной красоты, сохранившихся на Земле. То, что жадные коммерческие застройщики оскверняют его ради быстрой прибыли, есть преступление не только против казахского народа, который является хранителем этого уникального природного наследия, но и серьезный удар по населяющим регион видам, которые и без того находятся под угрозой исчезновения – включая пугливых и редких горных баранов и антилоп. Этот непродуманный проект представляет собой атаку на нетронутые ландшафты мирового значения. Мы не можем просто закрыть на это глаза», — написал Салопек.

Пол Салопек – двукратный обладатель Пулитцеровской премии и ряда других престижных наград. Освещал различные военные конфликты, а также участвовал в реализации проектов для National Geographic.

Напомним, 7 ноября стало известно, что у горы Бозжыра появилась специальная техника. Гора, расположенная в 300 км от Актау, входит в число сакральных объектов Казахстана по программе «Рухани жаңғыру». Появление спецтехники вызвало возмущение среди казахстанцев. Позже в пресс-службе акима Мангистауской области заявили, что проект «Бозжыра сафари отель» в Мангистауской области вынесут на общественные слушания лишь после готовности, а на видео, которое распространяется в сети, согласно утверждению облакимата, «идет временная установка шатра, мобильного туалета и передвижного генератора в связи с выездом команды инвестора на предполагаемое место будущего объекта, сроком на два дня».

При этом, пресс-служба акимата использует формулировки, из которых можно сделать вывод, что строительство отеля – вопрос решенный.

«Объект будет полностью соответствовать требованиям «зеленых» технологий, будет максимально вписываться в окружающий ландшафт, здания будут одноэтажными, внешний облик не будет диссонировать с местными пейзажами», — заявили в пресс-службе акима Мангистауской области.

8 ноября в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана заявили, что проект отеля должен пройти экологическую экспертизу. Кроме того, выяснилось, что под отель готовятся выделить 80 га.

17 ноября общественники Мангистауской области обратились к президенту Касым-Жомарту Токаеву и акиму региона Серикбаю Трумову из-за планов построить «Бозжыра сафари отель» на плато Устюрт. В тот же день пресс-секретарь Акорды Берик Уали сообщил, что «с учетом негативного общественного мнения в отношении плана строительства гостиницы в местности Бозжыра, которая является уникальным природным заповедником в Мангистауской области, президент поручил правительству пересмотреть данный проект».

18 ноября пресс-секретарь Акорды Берик Уали заявил, что поручение президента Касым-Жомарта Токаева по урочищу Бозжыра на плато Устюрт в Мангистауской области не означает отмены проекта отеля.

1 февраля стало известно, что строительство туристического объекта начато в 4 км от скал в урочище Босжыра.