Нур-Султан. 7 февраля. КазТАГ – Облачная погода с осадками ожидается в воскресенье в Нур-Султане, Шымкенте и Алматы, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане облачно, временами осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью и днем -3-5.

В Алматы переменная облачность, днем дождь. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +7+9, ночью 0+2.

В Шымкенте облачно, временами дождь. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +8+10, ночью +1+3.