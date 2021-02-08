Казахстанцы в «топ-5» на этапах Кубка мира по могулу и лыжной акробатике, победный старт Зарины Дияс на теннисном турнире «Большого шлема», неудачная неделя «Барыса» и невнятный баскетбол от «Астаны»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Могул: до призовых мест не добрались

В США состоялся третий в нынешнем сезоне этап Кубка мира с участием могулистов. Соревнования проходили как в одиночном могуле, который входит в программу Олимпиад, так и параллельном, не имеющем олимпийской прописки. В женских дисциплинах лидеру нашей команда Юлии Галышевой не хватило совсем немного для того, чтобы подняться на пьедестал почета.

На снимке; Юлия Галышева

И в квалификации, и в первом, как бы предварительном, финале одиночного могула она не смогла показать лучшие свои результаты, но, тем не менее, пробилась в решающий раунд с участием шести спортсменок. Там Галышева выступила лучше, однако в тройку призеров не попала, заняв итоговое 5-е место. «Золото» завоевала действующая олимпийская чемпионка француженка Перрин Лаффон, «серебро» — совсем еще юная японка Анри Кавамура, «бронзу» — ее соотечественница Кисара Сумиюши.

В параллельном могуле формат соревнований иной: после квалификации проводятся заезды «на выбывание». Уже на первой стадии «плэй-офф» в соперницы Галышевой досталась канадка Жюстин Дюфур-Лапойнт, олимпийская чемпионка 2014-го. Наша соотечественница одержала победу, после чего выиграла еще и у британки Макайлы Геркен-Шефилд. Однако в полуфинале ее остановила американка Ханна Соар, а в поединке за «бронзу» она уступила другой представительнице США – Тесс Джонсон, которая на одной из предыдущих стадий заставила «зачехлить лыжи» саму Лаффон. Весь пьедестал почета заняли американки – Кай Оуэнс, Соар и Джонсон.

В общем зачете Кубка мира Галышева, пропустившая первый этап и неудачно выступившая на втором, поднялась на 14-ю позицию. У нее 106 очков. А лидируют Лаффон – 445, Кавамура – 270 и Соар – 250.

Лидер нашей мужской команды Дмитрий Рейхерд тоже пробился в главный финал одиночного могула и занял итоговое 6-е место (другой казахстанец, Павел Колмаков, показал 9-й результат). А вот в параллельном могуле наши ребята выступили неудачно: лучший из них, Рейхерд, расположился на 14-й позиции. В общем зачете Кубка мира он идет теперь 12-м. Обе мужские дисциплины выиграл олимпийский чемпион и многократный победитель мировых первенств канадец Микаэль Кингсбери. Остальные медали достались французу Бенджамину Каве («серебро» в обычном могуле, «бронза» в параллельном) и австралийцу Мэтту Грэму (наоборот, «бронза» и «серебро»).

Лыжная акробатика: наша соотечественница – 5-я

Там же, в США, соревновались и лыжные акробаты. На этот этап Кубка мира не приехали сборные Китая, Беларуси и России, входящие в число сильнейших на планете. А потому уровень конкуренции оказался в целом невысоким.

Лучший результат в женской команде Казахстана показала ее лидер – Жанбота Алдабергенова. Она пробилась во второй финал, куда попали шестеро спортсменок, и заняла итоговое 5-е место. Тройку призеров составили австралийка Дэниэль Скотт и две американки – Винтер Винецки и Кайла Кюн. В общем зачете Кубка мира Алдабергенова занимает 14-е место.

В мужских соревнованиях лучший из казахстанцев, Роман Иванов, стал 18-м.

Теннис: Зарина Дияс начала с победы

Сегодня утром на Зеленом континенте, в Мельбурне стартовал один из четырех турниров «Большого шлема» – открытый чемпионат Австралии.

В числе первых на корт вышли вернувшаяся в теннис после длительного перерыва Ярослава Шведова и Зарина Дияс (81-я в текущем рейтинге WTA). Последняя встречалась со словенкой Тамарой Зиданшек (88-я) и одержала победу в двух сетах – 6:2, 7:5. Следующей соперницей Зарины станет либо немка Анжелика Кербер (25-я), либо американка Бернарда Пера (63-я). А вот Ярослава проиграла сильнейшей на сегодня итальянке Камиле Джорджи (76-я) – 3:6, 3:6 – и выбыла из турнирной сетки.

На снимке; Зарина Дияс

Лучшая на данный момент казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (19-я) встретится сегодня с россиянкой Верой Звонаревой (156-я), которая одиннадцать лет назад была второй ракеткой мира, играла в финальных поединках двух турниров «Большого шлема», но после этого ушла в тень. Сейчас ей уже 36 лет, и она годится Елене в матери. А вот Юлии Путинцевой (28-я) завтра предстоит противостояние с темнокожей американкой Слоан Стивенс (40-я), победительницей US Open 2017-го, играющей в агрессивной манере и обладающей очень сильной подачей.

Почти неразрешимая задача стоит в мужском одиночном разряде перед Михаилом Кукушкиным (89-й в рейтинге АТР). Ведь жребий выбрал ему в соперники третью ракетку мира австрийца Доминика Тима, который в прошлом году завоевал титул победителя US Open, а на открытом чемпионате Австралии и итоговом турнире с участием «топовой» восьмерки дошел до финала (во втором случае по ходу выиграв у №1 Новака Джоковича). Другой казахстанец, Александр Бублик (50-й), встретится в стартовом круге со словенцем Альяжом Бедене (58-й).

Хоккей: лишь одна победа в четырех играх

Начав минувшую неделю на 6-м месте в Восточной конференции, «Барыс» закончил ее на 8-м. Это неудивительно, если учесть, что, проведя в течение семи игр четыре матча, он набрал в них лишь два очка из восьми возможных.

Поединок с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, соседом по турнирной таблице, завершал домашнюю серию игр «Барыса». Гости приехали в Нур-Султан после четырех поражений подряд и с желанием прервать эту черную полосу. Уже к 15-й минуте они вели с разницей в две шайбы, но вскоре Якоб Лилья отыграл одну из них, а в начале второго периода Филип Вароне сравнял счет. Следующей результативной атаки пришлось ждать практически до самого конца матча, и она удалась, к сожалению, не «Барысу» – 2:3.

Спустя два дня казахстанский клуб начал уже выездную серию игр. Первая из них состоялась в Магнитогорске, где подопечным Юрия Михайлиса противостояли хоккеисты местного «Металлурга», одного из лидеров Восточной конференции. После стартовой трети, в которой не было зафиксировано ни одного взятия ворот, Кириллу Панюкову все же удался сильный и точный бросок. Впрочем, наша команда недолго вела в счете. В середине этого же второго периода хозяева льда ответили своей результативной атакой, а в начале третьего – еще одной. Попытки «Барыса» спасти матч привели лишь к тому, что он пропустил еще одну шайбу – 1:3.

Прервать серию поражений удалось в Новосибирске. Для местной «Сибири» это был последний шанс сохранить хоть какую-то интригу в борьбе (как раз с «Барысом») за 8-е место на «Востоке», дающее право участвовать в «плэй-офф». И к началу второго периода они имели преимущество в две заброшенные шайбы. Но вскоре Максим Мусоров сократил разницу в счете, а ближе к середине заключительной трети матча Кирилл Панюков и Джесси Блэкер с интервалом в две минуты забили еще два гола – 3:2. Этой победой казахстанский клуб официально оформил свой выход в «плэй-офф».

А вчера «Барыс» снова гостил в Магнитогорске. Первый период получился безголевым, а в самом начале второго «Металлург» открыл счет. Однако через пару минут Вароне реализовал численное большинство, и он же в конце этой трети вывел вперед уже казахстанскую команду. Впрочем, в середине заключительного периода хозяева льда не только восстановили равновесие, но и забросили еще одну шайбу, которая оказалась решающей. В конце матча хоккеисты «Барыса» много атаковали, но безуспешно – 2:3.

Баскетбол: едва ли не худший матч в сезоне

«Астана» потерпела третье поражение подряд, в том числе второе от красноярского «Енисея», одного из аутсайдеров Единой лиги ВТБ. Кстати, у клуба из Сибири на сегодня в активе всего четыре победы (в 14 матчах), половина которых пришлась на поединки с казахстанской командой. Десятью днями раньше соперники встречались в Красноярске, и тогда «Астана» уступила с разницей лишь в одно очко (76:77). На сей раз она проиграла куда больше – 60:78.

Первые две четверти матча в Нур-Султане прошли по похожему сценарию: гости создавали приличный отрыв (причем в начале матча баскетболисты «Астаны» на протяжении более чем пяти минут никак не могли попасть в кольцо соперника), но хозяева площадки догоняли их. В итоге к большому перерыву счет был ничейный. Третья четверть тоже началась с рывка «Енисея», и снова казахстанская команда ликвидировала отставание. Мало того, она уже сама повела в счете, но это был ее последний успех в этом матче: на протяжении всего оставшегося времени преимущество была на стороне красноярцев, которые уверенно довели дело до своей победы. Самыми результативными в составе «Астаны» оказались Майкл Томпсон – 14 очков и Николай Бажин – 12.

Теперь наша команда делит с «Енисеем» 10-11-е места в турнирной таблице – у них по четыре победы при десяти поражениях. Ниже располагаются только эстонский «Калев» и белорусский «Цмоки».

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